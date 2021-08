Scritte e graffiti sui furgoncini del Teatro Regio

Una sfida dopo le parole scritte qualche giorno fa sui social dal sindaco Federico Pizzarotti contro gli imbrattatori dei muri cittadini? Possibile che sia così: quel che è certo è che i «vandali dello spray» (chiamarli graffitari sarebbe davvero fuori luogo in questo caso) questa volta hanno colpito davvero duro e proprio su beni del Comune.

Mezzi del Regio imbrattati

A essere ricoperti di scritte e di graffiti sono infatti stati pulmini e camioncini di servizio del Teatro Regio, parcheggiati, come sempre, in piazzale Paer, negli spazi fra il teatro e l'ex palazzo della Provincia. Ed è stato un vero e proprio raid in grande stile, quasi certamente compiuto nel cuore della notte: le fiancate dei mezzi e persino i tettucci sono infatti stati ricoperti non solo di scritte e scarabocchi incomprensibili, ma in un caso addirittura con un vero e proprio disegno che appare studiato a tavolino. Un atto di vandalismo grave e immotivato che ha danneggiato mezzi che vengono abitualmente utilizzati dal Regio per le proprie necessità e che non ha precedenti per dimensioni. E che fa pensare, in quanto «mirato» a tutti gli automezzi che avevano la scritta del teatro sulle fiancate.

L'invasione dei graffiti

Si tratta di un ennesimo capitolo dell'invasione di graffiti e scritte che da qualche mese a questa parte sta deturpando muri, cartelli stradali, parcometri e qualunque spazio disponibile della nostra città, non solo in centro ma anche in periferia. Un fenomeno che sta proliferando nonostante proprio il Comune, con un proprio atto ufficiale, abbia qualche mese fa deliberato di riservare spazi alla cosiddetta «street art» con graffiti «autorizzati» destinati a comparire in diverse parti della città.

Fenomeno da stoppare

Il vandalismo ai danni dei mezzi del Teatro Regio, per il quale sono già in corso le indagini cercando di identificare gli autori con l'ausilio delle immagini delle telecamere della videosorveglianza, dimostra che gli autori di questi raid teppistici agiscono con sempre maggiore sfrontatezza. E a questo punto occorre che venga messa in campo una strategia congiunta fra forze dell'ordine e istituzioni per evitare che il fenomeno diventi incontrollabile. La buona volontà messa in campo dal Comune sul fronte dei graffitari sembra essere stata colta come un segnale di «liberi tutti» che sta portando la città ad avere un degrado sempre più evidente, con muri della case deturpati che vengono presi di mira anche subito dopo la ripulitura. Quelle che una volta erano bravate estemporanee sembrano essere diventate un fenomeno ormai diffuso e in alcuni casi «pianificato» a tavolino. E che va dunque fermato prima che sia troppo tardi.

Gian Luca Zurlini