Va a fuoco la Ferrari di due turisti francesi: fiamme spente dai Carabinieri

È stata una scena difficile da dimenticare quella vista venerdì da chi, attorno a mezzogiorno, si è trovato a transitare sulla tangenziale di Torrile. Accostata al guard rail, una Ferrari aveva preso fuoco e solo il provvidenziale intervento dei carabinieri di Colorno ha evitato che gli occupanti rimanessero feriti. I proprietari della «supercar», una coppia francese in vacanza in Italia, si stava dirigendo da Colorno a Parma e, per un caso, alle sue spalle aveva una pattuglia della stazione colornese impegnata nell'abituale controllo del territorio. Ad un certo punto, i militari hanno notato che da sotto la macchina usciva del fumo e, accesa la sirena e azionato i lampeggianti, sono riusciti a far accostare l'autista. Appena l'auto si è fermata, lingue di fuoco hanno iniziato ad uscire dal posteriore del veicolo e i proprietari sono stati invitati a scendere immediatamente. Imbracciato l'estintore in dotazione all'auto di servizio, i carabinieri sono riusciti a spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.