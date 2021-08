«E' un bivacco continuo: situazione invivibile»

Luca Pelagatti

Sabato, primo pomeriggio. Via Verdi è una distesa di asfalto bollente e canto di cicale. Dalla stazione arrivano due giovani turisti biondi col trolley d'ordinanza che, di colpo, all'altezza dell'incrocio con via Albertelli rallentano, si guardano negli occhi, mormorano qualcosa. Poi attraversano la strada e allungano il passo sul marciapiede di fronte.

Stravaganza di forestieri? Per nulla: solo l'istintiva reazione di chi si trova ad affrontare il primo tratto della strada che porta in Pilotta. Ovvero un bivacco sguaiato e chiassoso che inizia all'ora di pranzo e finisce nel cuore della notte, che spaventa i passanti, fa imbestialire i commercianti e rende la vita impossibile agli abitanti

«E' così, la situazione è intollerabile – spiega un residente - . Se qualcuno si ferma a chiacchierare sul marciapiede nessuno eccepisce. Ma se decine di persone si piazzano sedute per terra e bere e urlare non è accettabile. La strada è di tutti: anche nostra».

Ed ecco allora partire gli esposti, le telefonate nervose ai centralini delle forze dell'ordine, persino le raccolte di firme. Per il momento, però, pare tutto invano. -Prima che qualcuno provi ad etichettarci lo diciamo subito: il nostro non è razzismo. Ma esasperazione. Noi non ci lamentiamo perché la gente che si ritrova qui è per la gran parte straniera. Diremmo le stesse cose se fossero di Borgotaro. Il problema non è la provenienza ma la maleducazione».

Alimentata, questo è evidente, da un consumo smodato di alcolici. Le birre vanno via come fossero minerale ma, spesso, chi passa qui il tempo alza la gradazione oltre al gomito: e girano anche bottiglie di vodka e brandy. Dopo l'ennesimo bicchiere a 40 gradi, è ovvio, la lucidità evapora. «E quindi scoppiano le zuffe, c'è gente che litiga, diventano aggressivi. E naturalmente chi beve molto, poi, deve smaltire i liquidi». Il marciapiede, a fianco dell'ecostazione, si trasforma allora in un vespasiano a cielo aperto. Il tanfo acido, in questi giorni di caldo, si sente da lontano.

«Eppure basterebbe poco per gestire la situazione – aggiunge un altro residente che sta per far partire una raccolta di firme. - Controlli quotidiani da parte delle forze dell'ordine, sanzioni per chi sporca, monitoraggio dei minimarket della zona dove gli alcolici vengono venduti sottocosto e a qualsiasi ora. La dimostrazione è quanto è avvenuto nel vicino piazzale della stazione: dopo i lavori di rifacimento, il piazzale era diventato terra di nessuno, ricettacolo di pusher e ring per risse continue. I controlli costanti delle forze dell'ordine e la presenza quotidiana della polizia locale lo hanno ripulito. E ora è una piazzale come gli altri».

Una definizione che la gente che la abita vorrebbe usare ancora anche per via Verdi. Che, a sentir loro, non è più una strada: ma sono diventate due.

«Di fatto lo sono: la prima parte, dalla Pilotta fino a via Affò è abbastanza tranquilla. Poi, cambia faccia. E si trasforma in un ghetto». Per la via che si faceva vanto di essere la versione parmigiana della «city» di Londra, porta d'accesso al salotto buono del centro per tanti turisti è un ben mesto destino. «Una situazione che salta all'occhio: ci sono anche disperati che dormono sui marciapiedi, di recente è comparsa persino una tenda ma i problemi entrano anche nelle case. Spesso si trovano ubriachi che dormono nelle cantine, che entrano nelle scale dei condomini per rifugiarsi e per fare i loro bisogni». Allora ci si ingegna come si può: si cambiano le chiavi e si rinforzano le porte dei garage e dei seminterrati, si installano telecamere, si progettano cancelli. E ci si muove con precauzione.

«Mia moglie le laterali di via Verdi le evita - spiega, sdegnato, un abitante. - Molto spesso sui marciapiedi ci sono questi gruppi di persone che bevono ammassati. Soprattutto se passa una donna sono arroganti, molesti». Per carità, di episodi gravi per il momento non se ne sono registrati. Ma i residenti parlano apertamente di situazione al limite. «Anche perché chi bivacca qui spesso sono i pusher che poi pedalano in giro- rivela chi li tiene d'occhio dai balconi. - Li vediamo partire in bici dopo aver ricevuto la chiamata e tornare dopo poco, dopo la consegna. Alcuni scambi avvenuti qui davanti li abbiamo anche fotografati e le immagini le abbiamo spedite alle forze dell'ordine. Ma non è successo nulla».

O meglio: qualcosa succede ogni giorno. E ogni notte. E sono partiti esposti per assembramenti che vanno avanti ben oltre la mezzanotte con persino feste e barbecue. «Ho provato ad affacciarmi per chiedere un po' di rispetto: sono stato offeso e minacciato», allarga le braccia un residente. Uno di quelli che per riassumere quanto accade mostra i cestini colmi di bottiglie vuote. Se il contenitore è pieno i vetri tracimano in strada. «Non è normale dover essere preoccupati nel tornare a casa, nell'andare a fare la spesa o nel raggiungere la stazione. Si parla e ci si indigna tanto di quello che accade in Pilotta ed è giusto. Ma, paradossalmente, qui è pure peggio. Eppure tutti si girano dall'altra parte, scaricano grane e responsabilità. Tutti si sveglieranno solo quando qualcuno si farà male. Ma allora sarà tardi».