Dal casello al centro in bici: lavori allo sprint finale

Le squadre sono al lavoro, l’ultima fase dell’asfaltatura procede speditamente e con soddisfazione il vicesindaco Davide Malvisi, titolare della delega ai Lavori pubblici, ha annunciato il traguardo in vista per questa pista lunga 3,1 chilometri, separata completamente rispetto alla viabilità principale e, per un lungo tratto, immersa nel verde della campagna fidentina, con tanto di nuovo ponte sul Rio Venzola, aree di sosta, illuminazione alimentata a fotovoltaico e la predisposizione per collegare nuovi punti luce.

«E’ partito lo sprint per concludere la grande pista ciclabile – ha spiegato Malvisi - che collegherà la zona del casello con il centro di Fidenza. Sono in corso i lavori di asfaltatura e presto potremo consegnare a tutti i fidentini il primo dei due circuiti che renderanno pedalabile tutto il territorio».

Malvisi ha spiegato che «la bici è cultura e innovazione. E sulla promozione di questa cultura tutti i cantieri del Comune sono allineati. Cito, a titolo d’esempio altri due interventi tra i tanti. La nuova rotatoria in zona stazione appena terminata, la chiusura dell’anello della tangenziale Sud, in rampa di lancio».

Dal casello a Salso

Il circuito casello-centro di Fidenza rappresenta «un intervento importante che, insieme all’altra grande dorsale che congiunge l’ospedale di Vaio al centro di Salso, permetterà di rendere pedalabile l’intero territorio, innestandosi sulla rete cittadina – ha proseguito il vice sindaco –. Appunto, la ciclabile Vaio-Salso procede: lo scorso 4 agosto sono stati consegnati all’impresa i lavori per il completamento dell’ultimo tratto».

Com’è la nuova pista

Il percorso, dotato anche di cartellonistica informativo-turistica, transiterà da via Spiessens immettendosi in due corsie dedicate e in sicurezza sotto allo svincolo della tangenziale tuffandosi da quel punto nel verde della campagna in via dell’Isola, in una corsia dedicata e dotata di illuminazione alimentata con i pannelli solari. Nel tratto finale di via dell’Isola potranno transitare solo i mezzi dei residenti e delle persone da loro dirette.

L'investimento

La pista che unisce la zona casello con il centro nasce da una importante partnership sussidiaria tra pubblico e privato. L’Agrinascente srl con il suo presidente Nilo Riccardi ha fatto da innesco per questo progetto, investendo in modo molto importante. Risorse cui si sono affiancati 248 mila euro del Comune e 208 mila euro della Regione Emilia-Romagna. Proprio Riccardi ha spiegato di aver «immaginato questa ciclabile prima ancora di realizzare The Cube, l’Hotel 4 stelle dallo stile inconfondibile alle porte della città, muovendo da un ragionamento semplice: tanta gente che arrivava a Fidenza chiedeva di poter contare su una ricettività importante e desiderava poter conoscere il Duomo, il teatro Magnani e tutto il centro storico. E così, insieme all’architetto Massimo Davighi abbiamo interloquito con il Comune e sentiamo questo tracciato parte di un’intuizione condivisa. Un tracciato che oggi sta per divenire realtà. Da imprenditore che ha lavorato e vissuto a lungo nel Nord Europa e conosce a fondo la cultura di questi popoli, so che ciò rappresenta per loro un valore aggiunto. E per Fidenza un’importante opportunità».

r.c.