I ristoratori della Bassa: «Il Green pass? Per ora c'è confusione»

Egidio Bandini

Green pass: sono i «day after» anche per i ristoratori della Bassa e, a quanto pare, non tutti si trovano d'accordo nell'apprezzare la nuova misura varata dal governo: «È un adempimento in più, che mette alla prova soprattutto noi ristoratori – dice lo chef stellato Massimo Spigaroli –. Lo accettiamo come abbiamo accettato tutte le altre normative, purché serva a salvaguardare il lavoro. Per chi, come noi, ha anche un hotel occorre prestare attenzione, perché i clienti delle camere non hanno l'obbligo del green pass al ristorante interno, ma se al ristorante accede un cliente esterno, ecco che tutti devono essere dotati del certificato. Insomma, magari un poco di chiarezza in più, prima di varare nuovi regolamenti non guasterebbe».

Gli fa eco il fratello Luciano: «Le leggi, se si dimostrano utili, e questa lo può essere, hanno però necessità di adeguati controlli per essere rispettate. Noi ristoratori non possiamo fare i “poliziotti”; a questo aggiungete la confusione che ancora regna, dal momento che abbiamo dei clienti che ci telefonano per sapere se possano venire a mangiare senza green pass e non sanno ancora che per pranzare all'aperto non serve. Poi c'è la questione catering: se mi occupo di una festa o di un evento in una struttura privata, chi deve controllare i certificati dei partecipanti? Il padrone di casa o chi fa il catering? Insomma, come sempre ci si dovrebbe preoccupare di rendere chiare e comprensibili le norme, specie se nuove».

Esperienza positiva, invece per Andrea Ghiozzi della trattoria “Al Duomo” di Fidenza: «Nessun problema, abbiamo controllato il green pass dei clienti che ieri hanno voluto mangiare all'interno del ristorante e non abbiamo avuto difficoltà: la gente è responsabile, anche perché l'argomento è stato trattato approfonditamente. Poi abbiamo avuto il “test” degli stranieri, già tutti dotati di certificato. I clienti comunque tendono a usare gli spazi esterni, anche se si sono dimostrati assolutamente consapevoli».

Come Andrea la pensa Carduccio Pedretti, della trattoria albergo «Le Roncole»: «Abbiamo installato l'applicazione “VerificaC19” sul nostro tablet e abbiamo controllato i clienti che hanno voluto pranzare o cenare all'interno, c'è stato addirittura qualcuno che, pur restando all'esterno, ha voluto “testare” l'efficacia del green pass che aveva appena scaricato. Chi non aveva il certificato ha chiesto subito di mangiare all'esterno, senza lamentele o rimostranze. Insomma tutto ha funzionato a dovere, anche con gli ospiti dell'albergo, stranieri compresi, che arrivano tutti già dotati di green pass cartaceo». Anche per Patrizia Ramelli, chef del ristorante «Colombo» a Santa Franca di Polesine non ci sono state difficoltà: «L'applicazione di controllo è comoda e tutto il nostro personale l'ha scaricata. Il fatto è che c'è molta più gente senza green pass di quanto non si creda; tutti però, si dimostrano responsabili e attenti, sia quando prenotano scegliendo consapevolmente se all'aperto o all'interno e, addirittura, inviando prima copia del certificato via e-mail. Insomma, i nostri clienti sono davvero bravi: italiani e stranieri!»