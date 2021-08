La strada è disastrosa? Ad aggiustarla (con la ruspa) ci pensano i residenti

Monica Rossi

Borgotaro C'è un tratto di strada da località Groppo a Pian del Monte verso la frazione di Tiedoli di Borgotaro dove, soprattutto dopo le precipitazioni e la stagione invernale, una scarpata rende spesso difficoltosa la percorribilità.

Secondo i residenti e i proprietari delle seconde case della frazione sovrastante la strada in questione, il Comune non interviene a sistemarla nonostante i ripetuti solleciti.

A segnalare la problematica (anche con un post su Facebook), Daniele Bosi, proprietario di una casa, che ha deciso di provvedere da sé. «Visto che il Comune non è pervenuto, sono intervenuto io e, in sole tre ore con alcuni signori in gamba del paese, abbiamo sistemato la strada rendendola percorribile», fa infatti sapere Bosi.

A detta di chi usa il tratto per raggiungere la frazione e la propria abitazione, il fondo stradale è sempre troppo sconnesso, con buche che impediscono alle macchine di transitare in sicurezza.

«Si tocca sotto! – rimarca -. E gli anziani sono così in difficoltà». Stando a Bosi, è bastato noleggiare un escavatore per il quale, aggiungendo il costo del gasolio, sono stati spesi tra i 300 e i 400 euro. «Il Comune ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto quattro mesi fa – continua poi – ma il tempo passava e la strada continuava a non essere percorribile. Così, una sera di fine luglio ci siamo stancati di aspettare e abbiamo provveduto noi con mezzi propri».

Bosi poi aggiunge: «Quando nevica e insiste il dissesto, non vengono nemmeno a farci la rotta».

Interpellata in merito alla vicenda, l'amministrazione comunale ha fatto sapere che «negli ultimi cinque anni, diversi sono stati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla strada “Ostia - Tiedoli - Lavachielli”, con la fondamentale collaborazione tecnica e finanziaria anche del Consorzio di Bonifica Parmense, per investimenti pari a circa 100mila euro».

I lavori hanno riguardato «interventi di asfaltatura, risistemazione delle cunette e degli scoli, la rimozione di massi e piante, la posa di nuove reti paramassi e la gestione di quelle esistenti». In merito al tratto, il sindaco di Borgotaro Diego Rossi, sentiti gli Uffici tecnici e il Consorzio di Bonifica Parmense, fa poi sapere: «Il tratto stradale oggetto di segnalazione presenta un fronte di parete rocciosa, verticale sulla strada, particolarmente problematico. Dopo un incontro, avvenuto nella scorsa primavera, con diversi proprietari degli immobili siti a Pian del Monte, l'amministrazione comunale ha chiesto un preventivo a una ditta specializzata per l'installazione di “rete paramassi” su tutta la parete: l'intervento è stimato complessivamente in circa 300mila euro. L'amministrazione comunale intende quindi procedere per stralci, ricercando i fondi e le collaborazioni necessarie anche con gli enti sovraordinati».