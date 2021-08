Le pagelle degli azzurri

Giorgio Lo Giudice

I Giochi di Tokyo hanno regalato enormi soddisfazioni ai colori azzurri anche se, come sempre, qualche battuta a vuoto c'è stata. Ci sono state discipline come l'atletica che sono letteralmente esplose mentre altre non hanno tenuto fede alle attese.

ARRAMPICATA 5

Polemiche a parte il problema riguarda il format della gara che prevede la somma di tre specialità, quando di norma in questa disciplina nessuno si specializza su tre fronti. Comunque la nostra è stata una partecipazione senza squilli compresa la Rogora su cui si nutrivano molte speranze.

ATLETICA 10

Cinque medaglie d'oro sono un sogno dal quale non vorremmo svegliarci. Ma a parte le prestazioni di Jacobs, Tamberi della marcia di Stano e Palmisano e della staffetta 4x100, è stata l'intera spedizione stavolta a tenere il passo. Con dieci finalisti, il 65 per cento di atleti che hanno superato il turno i molti record personali e le prestazioni positive, per tutte quelle di Battocletti e Sabbatini nei 5000 e 1500. I record italiani di Bogliolo nei 100 ostacoli ed Osakue neldisco ed i primati delle staffette, testimoniano una grande vitalità perché sono un simbolo di efficienza della squadra. Delle due finaliste vi diamo la chicca dei risultati individuali rilevati dai sistemi informatici giapponesi. La 4x100: Patta 10”56, Jacobs 8”925, Desalu 9”170, Tortu 8”845. Mentre la 4x400: Re 45”29, Aceti 44”20, Scotti 45”07, Sibilio 44”25. Per Jacobs sono state scritte tanti e stupide inesattezze da americani ed inglesi. Fare i giornalisti significa anche saper trovare le informazioni vere.

Gli americani non si sono scomodati a scoprire che a marzo Jacobs era stato campione d'Europa indoor dei 60 con un risultato che farebbe gola ai loro migliori velocisti. Che all'aperto aveva ottenuto il record italiano a 9”95 e che a Montecarlo, prima dei Giochi aveva corso alla pari con Bromell, vincitore dei trials americani e con Simbine, pronosticato da tutti in medaglia per i risultati della stagione, sempre sotto 10”.

Ora si tratta di trarre profitto da questi risultati lavorando contemporaneamente sulle carenze come i ricambi della nostra marcia il miglioramento di certi settori dei lanci e salti, del mezzofondo e lo sviluppo dell'attività giovanile. Il presidente Mei ha parlato di programmazione per i prossimi dieci anni. Discorso più che giusto, lo faccia coinvolgendo tutti, evitando divisioni e discussioni che logorano. Poi se gli capitasse di dire grazie a chi gli ha lasciato questo patrimonio, nessuno si offenderebbe, anziché provare a rovesciare un comitato che è già stato costituito per gli europei del 2024.

CANOA 7

E' arrivato l'acuto a santificare il lavoro federale, l'argento di Manfredi Rizza è il giusto premio al lavoro ed al sacrificio dell'atleta e di tutta la federazione che ha sfiorato poi un'altra medaglia con la Horn ed ha visto la buona prestazione di Di Gennaro.

CANOTTAGGIO 8

Disciplina per persone forti, dure, disposte al sacrificio ed il presidente Giuseppe Abbagnale, che se ne intende le ha trovate. Un primo oro con le donne, mai accaduto grazie alla coppia Rodini-Cesarini, poi altri due bronzi nel quattro senza e nel due di coppia ed altre prestazioni positive, forse ha deluso soltanto il singolo, ma ci sta. Comunque una spedizione al solito compatta e positiva

BADMINTON, BASEBALL, CALCIO

Assenti, anche nel calcio femminile dove al momento non siamo mai riusciti a qualificarci

CICLISMO 7,5

E' la media fra la strada da 5,5 con gli uomini che si sono persi e Nibali non è stato in grado di essere protagonista per motivi anagrafici e di forma fisica e la pista da 8. Si è salvata soltanto la Longo Borghini che ha ripetuto il bronzo di Rio.

Sfortunato Ganna ha perso una medaglia nella cronometro per meno di due secondi, ma il percorso non era il più adatto per le sue caratteristiche, è giusto rilevarlo. In pista è stato un altro Ganna che ha trascinato il quartetto dell'inseguimento all'oro con il record mondiale. Poi c'è stata la ciliegina del bronzo di Viviani che ha raschiato il fondo del barile, ma è riuscito a salire sul podio. Sfortunate le ragazze negli incroci, è toccata la vincitrice dell'oro con relativo record mondiale e non è stato sufficiente migliorare il primato italiano. Segno che hanno dato comunque il massimo. Il CT Davide Cassani, appena tornato in Italia è stato cacciato. Vendetta della nuova dirigenza o voluto ricambio tecnico? Certo i tempi sono stati perfetti. Delusione del settore MB dove occorrono ricambi, da anni sono sempre gli stessi ed il rendimento non è più all'altezza.

GINNASTICA 7,5

Una squadra giovane condotta da una campionessa anziana e battagliera, ha compiuto il quasi miracolo di arrivare al podio, quarta la formazione femminile per mezzo punto soltanto, dopo essere stata a lungo terza. Poi Vanessa Ferrari all'argento nel corpo libero, il culmine di una lunga e meritoria carriera. Al solito non hanno deluso le farfalle che hanno chiuso l'Olimpiade italiana con la quarantesima medaglia, conquistando il bronzo. Gli uomini hanno bisogno di una guida che li aiuti a ritrovare la strada un Chechi o un Cassina, ma non è così facile e semplice.

JUDO – LOTTA – KARATE 7

Una federazione con tante facce che un grande presidente, Matteo Pellicone, ha lasciato in dote allo sport italiano e che da sempre lascia il segno. Nel Judo due medaglie, quella attesa di Odette Giuffrida e la bella sorpresa di Maria Centracchio, la prima per il Molise. Delusione non solo per il risultato ma per come hanno combattuto per Lombardo e Basile, questi troppo deconcentrato. Nella Lotta Ruano Cenyedo ha conquistato quel bronzo che ha invece fallito la star Chamizo il quale ha combattuto male e con atteggiamento sbagliato, sia in semifinale, sia per il bronzo. Si merita gli elogi quando vince faccia tesoro delle critiche quando perde, gli atteggiamenti sbagliati sulla materassina sono sempreperdenti. Eccezionale il karate, debuttante nella storia olimpica, dall'oro di Luigi Busà al bronzo della perfezionista Viviana Bottaro nel kata.

NUOTO 8,5

La squadra ha risposto alla grande facendo leva sul mito di Federica Pellegrini che ha centrato la sua quinta finale olimpica nei 200 stile libero ed ha aiutato le staffette delle sue compagne nel migliore dei modi. E' stato un lavoro di gruppo eccezionale con le due medaglie stratosferiche, l'argento della 4x100 stile libero con i vari Ceccon, Frigo, Condorelli, Miressi e Fabbri e con la 4x100 mista. E pi le medsglie dell'eroico Gregorio Paltrinieri alle prese con problemi fisici argento negli 800 e poi bronzo nei 10 chilometri di fondo. Quindi le medaglie di Martinenghi, Burdisso e Quadarella. Delusa la Pilato, ma è giovane, si rifarà. Il Syncro sempre piazzato con la squadra e con il duo ha fatto la sua parte.

TUFFI 5

Mancano i protagonisti. Quelli presenti molto anonimi e senza personalità. La coppia Tocci Marsaglia era in lotta per un piazzamento di prestigio (anche da medaglia) ma nei due tuffi conclusivi si sono persi. Gli altri hanno fatto da comparse.

PALLANUOTO 5

Detto che le donne hanno mancato la partecipazione, gli uomini hanno deluso le aspettative. Loro stavano giocando per il settimo posto, mentre la Grecia con la quale avevamo pareggiato e gli Stati Uniti, giocavano per le medaglie. I conti non tornano. Troppe partite giocate male e riprese in rimonta per il rotto della cuffia. Un rendimento in altalena. Forse è il momento di cambiare qualcosa, non il CT, che va benissimo, ma qualche uomo ormai logoro, se si trovano le alternative.

PALLACANESTRO 7,5

Bravissimo il gruppo dove Melli il capitano, Fontecchio e l'uomo NBA Gallinari meritano una citazione particolare. Ma tuttoil gruppo ha fatto il massimo. In un girone durissimo ci siamo qualificati poi ci è capitata la Francia finalista, non si poteva fare di più anche perché le nostre carenze sono state soltanto fisiche, di mancanza di peso e stazza. Con la Francia ad un minuto dalla fine eravamo praticamente alla pari.

Siamo sesti nel rispetto dei risultati e non è poco. Un punto di partenza validissimo e pensiamo che Messina, tecnico eccellente non avrebbe potuto far meglio del CT Sacchetti nella situazione.

PALLACANESTRO 3X3 6,5

Il primo miracolo è stato quello di arrivare alle Olimpiadi. Poi il gruppo ha dato tutto e fatto il massimo ma oggettivamente gli avversari era più organizzati e prestanti.

PALLAMANO

Assenti e lo saremo ancora a lungo visto il divario tra noi e le altre nazionali. Il tempi di Lo Bello sono un magnifico ricordo, ritornare a quei livelli un sogno.

PALLAVOLO MASCHILE 5

Chicco Blegini lascia la panchina azzurra, pazienza; chi arriva ed è Fefè De Giorgi non potrà fare peggio. Per la prima volta dopo cinque olimpiadi siamo fuori dalle medaglie giocando anche male. Avrebbe voluto lasciare in altro modo Osmany Juantorena che ha dato l'addio all'azzurro a 36 anni dopo l'eliminazione con l'Argentina. In precedenza ci aveva dato una lezione la Polonia, un campanello di allarme che abbiamo fatto finta di non recepire. Anche lo Zar, Zaytsev appare un po' logoro e stanco. Ci sarà da lavorare prima sul morale poi sul resto per ridare al gruppo il giusto spirito.

BEACHVOLLEY 6

Il voto di stima è per la coppia principe Lupo-Nicolai, sfortunati ad incontrare nei quarti la coppia numero uno al mondo dei due atleti del Qatar. Le altre due coppie anonime e senza spirito, eliminate subito dal torneo.

PALLAVOLO FEMMINILE 4,5

La tradizione negativa continua. Siamo una delle squadre più forti al mondo ma non riusciamo ai Giochi ad entrare fra le prime quattro. Anche stavolta un disastro annunciato. Poi quando ci capita la Serbia diventiamo agnelli sacrificali capaci di prendere solo schiacciate in faccia senza reagire. Ma tutto il torneo non è stato all'altezza con set giocati male, la sconfitta inaccettabile contro la Cina che era partita inutile per la classifica. Ma esistono partite inutili alle Olimpiadi? Sicuramente no, per primcipio. I sorrisetti di Mazzanti e della Egonu inaccettabili, sembrava di giocare un allenamento. Paola è stata una grande delusione, altro che atleta migliore al mondo. Quelle fanno la differenza e segnano i punti decisivi quando serve, non mandano la palla sul muro o in tribuna. Sicuramente ha pagato il peso mediatico della sua situazione, essendo ancora giovane, però nessuno che le era vicino l'ha aiutata. Per il resto gioco sempre monocorde e prevedibile e quando c'è equilibrio i particolari fanno la differenza. Una osservazione che vale anche per gli uomini. Le prime quattro nazionali maschili e le prime due femminili, hanno mandato le rispettive formazioni a giocare a Rimini la VNL la ex World League, mentre noi che siamo furbi e giocavamo in casa, abbiamo mandato la squadra B. Scelta giusta? Visti i risultati pare di no e qui in causa oltre ai tecnici si chiama anche la federazione che tra l'altro ha sminuito una manifestazione organizzata in Italia.

PENTATHLON 7

Due atlete ed un quarto posto. Un peccato quel giro finale con il blocco più mentale che altro sul poligono di tiro. La Medaglia la Sotero l'avrebbe meritata per la sua onorevole carriera. La Romana Micheli ha pagato il prezzo dell'inesperienza. Gli uomini assenti, come la federazione che ancora deve riprendersi dalla scomparsa del Presidente Magini, deceduto l'anno scorso per il covid.

PESI 8

Erano in cinque e sono tornati con tre medaglie. Ora che è stata fatta pulizia in questo sport dove il doping era di casa permesso dai dirigenti internazionali finalmente messi alla porta, a vincere sono tutte le persone oneste e gli atleti che si allenano e fanno conto sulle loro forze non sulle provette. L'argento ed i due bronzi appartengono anche al presidente Urso che è stato paladino di questa battaglia. Onore alla Bordignon, argento ed a Pizzolato e Zanni bronzo.

PUGILATO 7

C'erano soltanto donne, quattro che si sono ben comportate. Irma Testa poi è arrivata in medaglia, bronzo, battuta di misura in semifinale dalla filippina campionessa del mondo in carica. E' la prima vinta da una italiana ai Giochi, meritata più che mai. Ora si tratta di rifondare il settore maschile, rimasto legato al mito Russo, che non ha più sfornato elementi di valore su cui lavorare.

RUGBY

Si gioca quello a 7 e sarà un sogno pensare che l'Italia possa riuscire una volta ad andare ai Giochi.

SCHERMA 7

Una delle note dolenti della nostra presenza, culminata con liti neppure troppo nascoste ed addirittura con una lettera degli atleti che chiedono, inaccettabile, la sostituzione del loro CT Cipressa con il quale non sono in sintonia. Il problema è che tutte le armi sono state al di sotto del loro rendimento abituale anche se alla fine abbiamo vinto tre argenti, quello individuale della sciabola con Samele ed a squadre, dove Aldo Montano ha chiuso la sua carriera brillante durata circa vent'anni. Ed il fioretto con Daniele Garozzo. Quindi due bronzi con la squadra di spada e di fioretto entrambe femminili. Meno male che parliamo di crisi con cinque medaglie. A volte un po' di equilibrio non guasterebbe.

SKATEBOARD 5

Difficile dare un giudizio c'erano tre azzurri in gara che sono finiti nell'anonimato della classifica. Sarà lo sport del futuro dove emergono i tredicenni, ma siamo certi che interessa alle nuove leve venire a disputare le Olimpiadi?

SOFTBALL 5

Appena reduci dall'aver vinto l'Europeo ci si aspettava un rendimento diverso. Buona difesa ma attacco sempre a secco, poi le ultime due partite lo sbracamento. Un torneo chiuso con tutte sconfitte non può essere sufficiente.

SPORTEQUESTRI 5,5

Nessuna nuova cattiva nova. Il completo ci ha delusi ed anche il salto ostacoli è stato al di sotto delle attese, in generale notizie poco positive.

SURF 6

Altra novità dei programmi olimpici dove avevamo un solo atleta Fioravanti che però si è arenato ai quarti. Non sappiamo se lo ha tradito l'onda, i giudici o che altro. Ci sembra una disciplina aleatoria e legata poi a troppi fattori esterni. Sicuri che valga la pena insistere?

TAEKWONDO 8

La prima medaglia non si scorda mai e Vito Dell'Aquila con il suo comportamento ha sicuramente aiutato la disciplina ad essere ricordata in futuro. Bravissimo ha aperto nel migliore dei modi i Giochi dell'Italia!

TENNIS 5,5

Di stima pensando a Fognini, guarda caso il più anziano del gruppo che si è battuto con onore. Gli altri? Meglio dimenticare. C'era Djokovic a dare dignità al torneo, per il resto i tennisti, Sinner insegna, hanno preferito riposare ed ora sono pronti per i tornei veri. Quello olimpico lo è?

TENNIS TAVOLO 5,5

Di stima per una presenza figurativa. Al resto hanno pensato i cinesi costretti a spostarsi da casa per vincere tutto.

TIRO A SEGNO 5,5

De Nicolo alla sua sesta Olimpiade senza acuti, un po' anonimo, come Mazzetti e la stessa Ceccarello, gli altri tutti fuori dalle finali. Il dopo Campriani è duro, ci sarà da lavorare parecchio.

TIROAVOLO 6

Si sperava in ben altro in una delle discipline dove siamo sempre protagonisti. La coppia mista non ha funzionato e le gare individuali hanno avuto una sola protagonista in medaglia, la Bacosi che ha vinto l'argento nello skeet. Niente exploit da Rossetti, Cassandro e soprattutto dalle donne, Chiara Cainero e Jessica Rossi. La Stanco finalista, stavolta è rimasta ai piedi del podio lasciando via libera alla Perilli, prima medaglia per San Marino. Arrabbiato il presidente Rossi, ma si rifarà con gli interessi.

TIROCONL'ARCO 8

Quattro atleti e due medaglie. Il massimo possibile. Intanto è arrivata la prima medaglia della storia femminile, il bronzo di Lucilla Boari. Poi è stato grande e degno erede di Galiazzo e Frangilli il lombardo Mauro Nespoli. Ha vinto l'argento perdendo l'oro solo alle ultime tre frecce.

TRIATHLON 5,5

Nulla da fare né la Betto che nutriva qualche speranza di piazzamento né la staffetta, sono riuscite ad inserirsi nella lotta per le medaglie.

VELA 8

Eccola la medaglia d'oro tanto attesa da un vera barca, per noi che siamo un popolo di navigatori; stavolta niente tavole ma un nacra17 che vola sulle onde guidato da un equipaggio misto Ruggero Tita e Caterina Banti. Valide poi le prestazioni dei 470 sia maschili che femminili, che hanno ottenuto piazzamenti onorevoli.