Piste ciclabili ai raggi x: i nostri voti

Antonio Bertoncini

Per l'attraversamento nord-sud, il viaggio parte da via Europa, angolo via Anedda, dove si trova la piscina. Parte lì la pista, che inizia a colorarsi di rosso al ponte sulla tangenziale. La usano pure i pedoni (pochissimi), ma è ben segnalata e praticabile. Si passa sotto il pilastro del ponte a Nord e si arriva al Ponte delle Nazioni. Lì però sei abbandonato a te stesso. Se conosci la città devi arrangiarti attraversando a piedi viale Bottego.

Qui inizia il lungo percorso direttissimo verso il Campus, che attraversa tutto il centro storico. L'avvio è ottimo: in viale Toschi ci sono addirittura due piste a doppio senso di marcia, ma l'illusione finisce presto: attraversi ponte Verdi e ti trovi in viale Mariotti davanti ad un cartello che indica la pista ciclo-pedonale, ma devi pregare che non succeda nulla. In quei 300 metri di marciapiede prestato alle biciclette ti trovi decine di pedoni, fermate del bus, ostacoli di ogni tipo, fino a raggiungere non si sa come, il Ponte di Mezzo. Stessa avventura in viale Toscanini, con un accesso da equilibrista, e in viale Basetti, ma almeno qui i pedoni si diradano e lo spazio più generoso. I ponti si attraversano a piedi, fino a Ponte Italia, una specie di forca caudina ad alto rischio scontro per i ciclisti e i pedoni.

Ci si immette quindi in viale Rustici: dopo cento metri di uso improprio di marciapiede, si arriva ad inforcare la nuova bella pista ciclabile, questa sì in sede propria, che però cessa prima di ponte Dattaro. Qui segue l'immissione sulla strettissima ciclopedonale nel Lungo Parma Du Tillot, ma senza problemi, perché, ad eccezione di qualche podista, non c'è nessuno. Arrivati in via Langhirano si imbocca la nuova ciclabile a sinistra, ci si immette sul ramo in disuso parallelo a via Langhirano (via Liani, dove le strisce laterali su entrambi i lati della carreggiata sono fresche di vernice), esci in corrispondenza dello svincolo del Campus percorrendo il nuovissimo attraversamento dedicato in via Langhirano, ed entri finalmente nella grande rotatoria, utilizzando lo spazio ciclopedonale in sede propria. Qui era difficile fare meglio, anche se la corsia di accesso alla tangenziale te la devi attraversare a piedi, mentre quella di uscita la puoi percorrere in bicicletta. Ed è finalmente Campus.

Giudizio sul percorso: 6. Lunghezza: 8 chilometri. Se non ci fossero quelle finte piste in centro storico il voto sarebbe più alto. Chi vuole seguire le piste farebbe forse bene a percorrere uno dei due semicerchi della circonvallazione interna da ponte delle Nazioni a ponte Italia, più lungo e in convivenza con il traffico, ma più «ciclistico».

Da via Trento a via San Leonardo

Pedalata a ostacoli tra marciapiedi colorati e pedoni da schivare

Il nostro viaggio inizia all'angolo fra viale Fratti e via Trento. La pista ciclabile c'è, sdoppiata su entrambi i lati di via Trento, fino al semaforo con via Venezia. Gli ingombri e le interferenze non mancano, ma è percorribile. Al semaforo si scende dalla bici per attraversare la strada e immettersi sulla corsia ciclo-pedonale a doppio senso in via San Leonardo. E qui cominciano i problemi: la pista ciclabile è praticamente un marciapiede dipinto di rosso. Qualche pedone si arrabbia pure. All'incrocio con via Prampolini devi cambiare di nuovo lato, ossia occupare il marciapiede (ciclabile), neppure verniciato, lungo la destra della carreggiata. Nuovo cambio di corsia prima del sottopasso tangenziale. Qui finalmente si entra in una vera pista in sede propria, ben mantenuta, separata con una bella siepe dalla strada, con piccole varianti per fermate bus e campane vetro. Arrivi al Bricoman. E lì finisce il percorso. Voto: 7 – La parte più esterna, dall'incrocio con la tangenziale, è veramente ben fatta. Peccato che finisca nel nulla.

A.B.