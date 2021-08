Fare la pipì nel parco costa caro: multa da 3mila euro per un giovane

Una pipì costata carissima. Addirittura oltre tremila euro per avere orinato in un parco della città.

Un gesto che gli è costato particolarmente caro: immediatamente infatti, per il giovane fidentino, è scattata una sanzione da 3.333 euro per aver compiuto un atto contrario alla pubblica decenza e in presenza di altre persone.

Sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile a infliggere questa maxi multa, durante i controlli a tappeto effettuati nello scorso fine settimana.

Oltre a strade e piazze, sono stati controllati tutti i parchi cittadini, nell'occhio del ciclone, soprattutto durante i mesi estivi, dove frotte di giovani si riuniscono a bivaccare, bere, fumare, sporcando e disturbando i residenti, sino a notte fonda. Proprio durante uno di questi controlli in uno dei parchi della città, i carabinieri hanno pizzicato il giovane che stava tranquillamente orinando. Un gesto che gli è costato carissimo: infatti, come detto, dovrà pagare una multa da più di tremila euro.

Ma, sempre nei parchi, sono stati fermati anche tre giovani, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e quindi segnalati come assuntori di droghe.

I militari della Radiomobile hanno anche pizzicato tre automobilisti che guidavano in stato di ebbrezza, mettendo a rischio la propria incolumità e quella di altri automobilisti.

Uno di loro presentava un tasso alcolemico ben tre volte superiore ai valori di legge. A questo, oltre al ritiro della patente, è stata sequestrata anche la macchina. Anche agli altri due è stata ritirata la patente di guida.

Adesso, in vista anche delle imminenti festività di ferragosto, i carabinieri hanno intensificato i controlli: aumenteranno i servizi per contrastare furti nelle abitazioni, in particolare per quelle lasciate vuote dai fidentini in vacanza, ma anche per prevenire spaccio di droga, guida in stato di ebbrezza e altri reati.

La centrale operativa dei carabinieri resta attiva 24 ore su 24: chi deve segnalare qualsiasi episodio, può rivolgersi al 112.

r.c.