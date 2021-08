Fausto Desalu incontra il suo allenatore Sebastian Bacchieri: «Ce l'abbiamo fatta!»

«Ce l'abbiamo fatta!». È la prima frase che Fausto Desalu ha rivolto al suo allenatore, il parmigiano Sebastian Bacchieri, quando l'ha chiamato dopo la vittoria olimpica nella staffetta 4x100. Una medaglia che non è solo di Fausto, e non è solo dei suoi compagni frazionisti (Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Filippo Tortu). È anche un po' di Sebastian. L'hanno costruita insieme, l'hanno voluta insieme e insieme, ora, la festeggiano. Ieri sera si sono dati appuntamento al Vecchio Mulino di Lesignano per un brindisi d'obbligo. Anzi, «i brindisi». Doppi, perché proprio in questi giorni Sebastian compie gli anni. «Abbiamo già festeggiato domenica sera, quando Fausto è rientrato dal Giappone – racconta Bacchieri -. Nel piazzale dell'aeroporto, con una torta e una candelina. Adesso festeggiamo con gli amici più stretti». Dalla medaglia d'oro sono passati tre giorni ma l'emozione è ancora tanta. I cinque cerchi che spiccano tra i capelli di Sebastian sono lì a dimostrarlo. «Gli ho promesso che se avesse vinto una medaglia mi sarei fatto i capelli dello stesso colore. Ma sono biondo, non potevo farli oro, così ho trovato un'alternativa». Il rapporto tra lui e Fausto va al di là di quello tra un allenatore e il suo atleta. «Siamo come fratelli, anche se non abbiamo lo stesso sangue - ci dice Fausto -. La prima volta che l'ho visto mi è sembrato troppo serio e impostato per me. Invece è nata subito una grande amicizia». «Ho capito al primo sguardo che era un talento – gli fa eco Bacchieri -. Dopo la vittoria nella staffetta gli ho scritto che ero orgoglioso di lui, indipendentemente dalla medaglia. È una gran bella persona». Il 6 agosto Sebastian ha guardato la gara da casa, «ma cosa avrei dato per essere lì con lui!». «Nel momento in cui l'ho visto a metà curva ho capito che avrebbero vinto, era una furia». «Quando ho passato il testimone a Filippo ho urlato – conferma Fausto -. Volevo che avesse la spinta giusta per dare tutto. E così è stato. D'altra parte dopo la vittoria di Marcel nei 100 mt abbiamo avuto tutti la sensazione che l'Italia avrebbe potuto fare grandi cose». Un po' di quella vittoria Fausto Desalu l'ha coltivata a Parma, tra le piste del Lauro Grossi e del Palalottici. «All'inizio, abitando a Casalmaggiore, il ponte chiuso ha complicato un po' le cose – spiega l'olimpionico -, poi Sebastian mi ha ospitato e lo ringrazio. Così come ringrazio Enrico Cavalca, del Cus, che ci ha permesso di allenarci come fossimo della squadra, e Michele Vescovi. Parma può essere orgogliosa dell'impianto di via Po: è una delle strutture migliori in Italia».

«Sulla pista ho conosciuto atleti che poi ho ritrovato a Tokyo, da Edo Scotti ad Ayomide Folorunso. E Tobia Bocchi che, con Renato Conte, io e Sebastian abbiamo anche battuto a bocce», ci tiene a ricordare, con il sorriso. Ora Fausto si godrà qualche giorno di vacanza, poi tornerà ad allenarsi. Nel 2022 lo attendono Europei e Mondiali, nel 2024 Parigi. «L'obiettivo? Battere il record di Pietro Mennea e scendere nei 200 mt sotto ai 20''. La staffetta è bellissima, ma io sono un individualista e la medaglia di Tokyo è stata solo l'inizio».

Laura Ugolotti