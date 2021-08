Gli albanesi di Parma ricordano il loro sbarco in Italia 30 anni fa

Quelli della Vlora a Bari dovettero affrontare la pressa del sole d'agosto, a quelli della Panama toccò misurare il freddo delle notti di marzo in mezzo al mare. Il 21enne Shpendi Ndreu era tra loro, tra quelli che aprirono la traccia. Solo in mezzo a quella moltitudine, sotto la pioggia che flagellava il canale d'Otranto, in coperta, senza bagagli né cibo, con le tasche piene di nient'altro che la giovinezza. «Impossibile trovare un riparo - ricorda lui -. Il mercantile, ancora più grande della Vlora, era stipato in ogni angolo. Ma niente poteva farmi desistere dalla mia decisione di arrivare».

Nei giorni di tramontana, agli albanesi la costa salentina appare come un miraggio. Negli altri non svanisce: rimane nella mente come un sogno ricorrente, come un'ossessione. Altro che Italia: è l'America a fluttuare all'orizzonte. Così vicina, così lontana, oltre un braccio di mare largo meno di cento chilometri trasformato in oceano solo dalla contrapposizione dei blocchi. Il Muro di Berlino era crollato da meno di due anni, Tirana era precipitata nell'anarchia, e dal Paese delle aquile a decine di migliaia vollero mollare gli ormeggi. Prima che a Bari approdarono a Brindisi, il porto più vicino.

Il cuore dei brindisini

Era il 6 marzo del 1991, quando Ndreu sbarcò, dopo un giorno abbondante di navigazione da Durazzo. «Il mio paese era nell'immediato entroterra, ma io da tempo stavo in porto, in attesa di partire». Che la meta potesse essere l'Italia per lui era fuori d'ogni dubbio: quanto lui ami il Belpaese si scopre già da come ne pronuncia il nome. L'occasione, la offrì una nave battente bandiera panamense. Non fu nemmeno presa d'assalto. Non c'era autorità che potesse impedirlo, e a migliaia salirono a bordo: la forza del numero bastò a far prendere il largo e a stabilire la rotta. Oltre alla Panama in quei giorni partirono altre navi più piccole, pescherecci, gommoni: alla fine a Brindisi si dice siano arrivati in trentamila, affamati e infreddoliti. «Fummo tutti meravigliati dall'ospitalità degli italiani. Nessuno si attendeva che dal mare arrivasse tutta questa gente, ma i brindisini ci aprirono il loro cuore. Un cuore enorme». Il primo alloggio per Ndreu fu una scuola, poi una tenda in un grande campeggio. «Si chiamava “Le Dune”, tra Bari e Brindisi. Ci stavamo in migliaia».

Sei mesi in tenda

Dopo sei mesi, i trasferimenti in varie regioni. Con un centinaio di connazionali, il 21enne venne inviato a Parma. «Quando si dice il destino: non poteva andarmi meglio - sorride lui -. Io e altri nove fummo alloggiati nella scuola di Arola». Ndreu non perse tempo e si gettò a capofitto nello studio della lingua. Presto trovò lavoro a Corcagnano, in un magazzino di formaggi, prima di essere assunto in un prosciuttificio. Un assaggio di futuro. «Vedendomi lavorare con tanta passione - racconta - alcuni amici italiani mi domandarono perché non mi mettessi in proprio». Così è andata, alla fine: chi sbarcò da profugo decollò da imprenditore. «Ho creato sei aziende, con alcuni soci - prosegue Ndreu - per prendere lavori in appalto nei prosciuttifici e nei salumifici di tutt'Italia». I dipendenti sono un centinaio: albanesi, italiani, immigrati da ogni angolo di mondo.

Oltre i confini

Convinto della necessità e della possibilità di una vera integrazione, Ndreu, 20 anni fa fu tra i fondatori di Scanderbeg. «Anche per testimoniare che non siamo tutti uguali» sottolinea lui, consapevole che a far notizia spesso sono le malefatte. L'associazione che prende il nome dell'eroe albanese ha due cardini: cultura e sport. «Con Fabrizio Ferrari, presidente de Il Cervo di Collecchio abbiamo dato vita alla squadra di calcio che milita in Seconda categoria. L'obiettivo è sì vincere, ma soprattutto dare una testimonianza di integrazione, trasmettere ciò che si è ricevuto. Ora, a 51 anni, ne sento quanto mai il bisogno». Per lui è ormai più la vita trascorsa in Italia che nel Paese d'origine. Albanese è la moglie, conosciuta durante una vacanza oltre Adriatico, mentre le figlie sono nate a Parma: una è universitaria, l'altra liceale. La lingua ufficiale in casa? «Parliamo misto. Ma per i discorsi più importanti ci affidiamo alla lingua di Dante». Italiano per scelta, forse Ndreu è ancora più italiano di molti che nel Belpaese sono «solo» nati, per caso. «D'accordo, in un primo tempo - ricorda - non conoscevo altro. Ma poi ho avuto la possibilità di girare il mondo: e mi sono convinto che questa sia davvero la mia terra. Sono stato anche negli Stati Uniti, dove ci sono certo opportunità di fare soldi, ma i soldi non sono tutto: ci sono la cultura, la pace, il cuore della gente. Io mi sono sentito scelto da Parma. La mia America è qui».

Roberto Longoni