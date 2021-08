Montecatini Patrimonio Unesco, Salso no: è polemica

«Montecatini ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio mondiale Unesco come sistema termale migliore del mondo. Salso e Tabiano sono un polo termale completo, unico. Ma Montecatini aveva presentato un piano progettuale nell'interscambio tra le grandi città termali d'Europa mentre Salso e Tabiano no».

A rilevarlo Paola Mecarelli, coordinatrice cittadina e responsabile regionale Turismo di Forza Italia.

«Così, mentre Montecatini è al centro del sistema economico termale mondiale, Salso e Tabiano da quel sistema stanno scomparendo. Forse l'amministrazione era troppo impegnata con l'alienazione del Berzieri, mentre lo Zoja è ridotto a un terzo della sua funzione termale e a Tabiano gli albergatori hanno evidenziato una situazione di difficoltà» conclude la Mecarelli.

Interpellato dalla Gazzetta, il sindaco Fritelli ha fatto notare come «ci siano persone che hanno applicato un termalismo teorico e persone come noi che hanno applicato un termalismo pratico, gestendo un'azienda in dissesto, portato ordine nel disordine e privati investitori che nessuna amministrazione era riuscita a fare prima di noi».

«Chi teorizza di termale e si rifà a modelli di altri paesi, è a corto di argomenti - aggiunge -. Aver riposizionato gli asset, il Berzieri sul benessere, lo Zoja come spazio della salute e termale, e avere ridato una destinazione in una situazione di difficoltà: questi sono fatti, le altre parole. Differenza che continua ad essere perseverata, rispetto a quello che ci chiede gran parte della città e gli imprenditori, di unirsi, con un clima bipartisan, oltre la politica, con il riposizionamento graduale della città. Cosa che qualcuno, per antichi retaggi, non riesce a fare, ma che da parte nostra verrà fatta», conclude.