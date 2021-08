Pilastro, danneggiata una telecamera di sorveglianza

Langhirano Una delle telecamere del circuito di videosorveglianza pubblica, appesa a bandiera ad un lampione nel parco pubblico di Pilastro, in via IV Novembre, ha subito un grave danno. E, con ogni probabilità, a causarlo è stata la mano di un vandalo altamente maleducato.

«A Pilastro hanno colpito i vandali». Un residente della zona ha segnalato con queste parole l'episodio al nostro giornale, dopo che la vicenda è rimbalzata su un gruppo «social» locale. Per il momento, purché in ambienti investigativi si esclude che l'abbia provocato un agente atmosferico, non è ancora possibile stabilire con certezza chi sia l'autore del gesto. Ci vorrà il tempo necessario ad effettuare le verifiche del caso. Solo così sarà possibile capire chi c'è dietro all'episodio della telecamera rotta. Anche se possiamo presumere che lo «zampino» appartenga a qualche incivile che ha danneggiato l'aggeggio elettronico di proposito. Le verifiche da parte delle forze dell'ordine, già informate di quanto accaduto nella frazione di Langhirano, sono in corso. Per intanto, anche la sola ipotesi che dietro il danno ci sia la mano di qualche vandalo fa scuotere la testa ad un residente della zona.

«Sarebbe terribile se i nostri giardinetti fossero finiti nel mirino dei vandali - dice -. La comunità di Pilastro non merita di essere danneggiata da qualche incivile maleducato, che non ha trovato niente di meglio da fare se non colpire un arredo pubblico. Dunque di tutti».

R.Z.