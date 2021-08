Rapinatore in fuga bloccato dai passanti

Michele Ceparano

Rapina un uomo di 75 anni della catenina che aveva al collo, ma viene inseguito e bloccato da alcuni passanti e poi arrestato dai carabinieri. Il malvivente, un giovane di origine marocchina, ora è in carcere.

L'episodio è accaduto ieri mattina in pieno centro. Iniziato in viale Toscanini, si è poi concluso in borgo Paggeria con l'arresto del rapinatore che, per appropriarsi della catenina che l'uomo aveva al collo, non ha esitato a colpirlo con violenza facendolo finire al pronto soccorso.

In questo caldo inizio di agosto i malviventi non vanno in vacanza ma, fortunatamente, sono in città anche molti cittadini che non ci pensano un attimo a intervenire quando sono testimoni di una prepotenza.

Questa storia comincia, dunque, poco prima delle 11, in viale Toscanini. Un parmigiano di 75 anni sta passando di lì, ma non sa che qualcuno lo ha adocchiato e sta spiando i suoi movimenti con l'obiettivo di portargli via la catenina.

A un certo punto, infatti, il malvivente, un ventenne marocchino, gli si materializza di fronte e gliela strappa.

Il 75enne prova a reagire, ma il giovane lo colpisce con dei pugni e si dà alla fuga verso via Mazzini.

L'uomo è ferito e, accompagnato al pronto soccorso, guarirà in cinque giorni. La scena, però, non è passata inosservata perché sono tante a quell'ora le persone in giro per il centro. Alcuni si lanciano perciò all'inseguimento del malvivente. Il ventenne tenta di seminarli, ma il suo tentativo non riesce. Gli inseguitori, infatti, riescono a bloccarlo all'altezza del numero 22 di borgo Paggeria, una ventina di giorni fa già teatro di una doppia aggressione da parte di un 19enne, poi arrestato dalla polizia locale.

Nel frattempo è scattata anche la telefonata al 112 e a sbarrargli la strada il ventenne trova anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente che lo arrestano per rapina e lo accompagnano in via Burla.