«Che odissea il nostro Green pass!»

Nonostante il Green pass sia diventato un documento obbligatorio per molte attività quotidiane, e lo sarà ancor di più a settembre, restano i disagi legati al rilascio del prezioso documento. Anche se il ministro Speranza, solo poche ore fa, ha annunciato che, in tre giorni, sono stati scaricati 20 milioni di nuovi certificati verdi c'è chi il modulo proprio non riesce ad ottenerlo, nonostante sia in regola con le vaccinazioni o sia reduce dalla malattia con un certificato di guarigione valido a tutti gli effetti.

Le segnalazioni non mancano, anche a Parma, e la rabbia non è solo legata alla mancanza del Green pass ma anche alla strada, lunga, tortuosa e, dicono tutti, «inutile» per richiedere il rilascio del documento.

Ne sa qualcosa Luca Accolli, imprenditore parmigiano reduce, con la moglie, dalla malattia ed ora alle prese con la caccia al documento verde. «Proprio ieri ho mandato la mia ultima posta certificata al ministero, ma mi pare l'ennesima presa in giro», spiega sconsolato. «Da tre mesi sto disperatamente cercando di avere notizie del mio documento» aggiunge, elencando poi di avere segnalato il tutto con «12 telefonate al numero 1500, con l'invio di 12 mail e con cinque chiamate al numero verde regionale». Risultato? «Uno scaricabarile continuo. Stiamo, ad esempio, un'ora al telefono al 1500 e alla fine una dottoressa, al terzo passaggio di chiamata, ci dice che manderà la segnalazione. Mai successo davvero. Anzi, una volta un'addetta ci ha detto al telefono: “Che possiamo fare! Non sa quante persone siete!” Non mi ha dato certo speranza». E pensare che Luca Accolli e la moglie, dopo aver superato il Covid, si sono vaccinati. «Io il 18 maggio e mia moglie il 3 giugno rispettando i sei mesi consigliati dalla malattia. Da allora siamo entrati ancora di più nel calvario del Green pass. Ufficialmente non siamo in regola e, anzi, abbiamo addirittura scoperto che ne è stato emesso uno a nostro nome ma inutile perché scaduto. Una vergogna».

È disperato anche Ugo Perfetti, agente di Polizia penitenziaria da dieci anni a Parma. «La mia compagna e mio figlio di 13 anni vivono a Cosenza ed io rischio di avere la vita rovinata dal Green pass», racconta. Il tutto perché «il mio green pass scade e quindi non potrò prendere più l'aereo come faccio ogni mese». Tante anche in questo caso le telefonate ma nessuna risposta. «Chi ha fatto il vaccino come me ad inizio campagna si trova in queste condizioni».

Una vittoria di Pirro invece quella di Danilo Brunazzi. «Ho un block notes pieno di numeri ed indirizzi email che ho usato in queste settimane - racconta - ma nessuno mi ha mai dato conferma che la mia segnalazione era stata presa in considerazione. Poi, questa mattina, all'improvviso l'sms con il codice per scaricare il documento. Ma è stata solo fortuna, non certo una risposta alle mie richieste».

Giuseppe Milano