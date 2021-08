Amministrative, spuntano tre nomi

Borgotaro Ormai manca poco: i nomi dei candidati per le Amministrative ci sono. Ma le acque sono agitate. Chi, stando alle fonti, pare sia avanti nei lavori, è il centrosinistra: quasi certo, infatti, il nome del candidato sindaco per la lista civica di ispirazione Dem.

Benché non abbia sciolto del tutto la riserva e sia anzi impegnato negli ultimi colloqui per meglio definire la lista e i contenuti, dovrebbe essere Marco Moglia, classe 1966, avvocato civilista e co-titolare di uno studio legale nel capoluogo.

Resta ancora da capire se sarà della partita «Borgotaro in Comune», la formazione che da mesi pungola i partiti tradizionali per un'apertura su temi da sempre al centro delle istanze del gruppo: ambiente, salute e trasparenza. «Non intendiamo gettare alle ortiche anni di battaglie - fa sapere chi è vicino alla lista -: chi sta definendo i nomi a trazione centrosinistra sa bene che alcuni nomi per noi sono divisivi anche perché non hanno competenza. Se vogliono il nostro appoggio, sanno bene che su certi punti non arretriamo. E se non troviamo la quadra, ci andremo da soli. O ci fermeremo qui».

Al vetriolo, in merito, anche il recente post di Mauro Delgrosso, attivista indipendente in prima linea sui temi ambientali e di salute, vicino a Marco Cacchioli: «Occorre non dimenticare mai il nostro senso di responsabilità e di servizio se vogliamo che le cose cambino, che migliorino anche di poco, senza logiche folli di accaparramento del potere per fini poco nobili» ha infatti scritto ieri l'altro su Facebook.

Insomma, c'è maretta. La stessa che, fa trapelare un'altra fonte, starebbe agitando le acque del centrodestra. «Litigano sui simboli e litigano sui nomi: è stata particolarmente accesa, a quanto abbiamo appreso, la riunione che si è tenuta venerdì sera da “Ruggeri” a Gotra di Albareto». Il nome sul tavolo? Cristiano Del Maestro, promotore finanziario e classe 1972, per il quale si stanno spendendo Fratelli d'Italia e Lega. E Gabriella Olari, ex sindaco di Valmozzola, che molti vorrebbero in corsa per una lista civica, e dunque la quarta, di area centrodestra ma senza simboli.

Monica Rossi