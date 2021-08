Emanuele, il papà che sapeva sorridere. Anche dei guai

«Vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai e pensare che domani sarà sempre meglio». Anche nei momenti più difficili, quel domani, per Emanuele Corradi, era una promessa di gioia e speranza. Guai a chi credeva al buio. Per lui era solo la luce a inondare le giornate. Le parole della canzone «Vivere» di Vasco erano il motto per eccellenza. Lo amava da sempre quel cantautore di Zocca, capace di tirargli fuori forza ed energia, tanto da tatuare il nome del suo idolo sulla mano e chiamare cosi uno dei suoi due bambini.

Vasco e Samuele, 12 e 14 anni, non lo vedevano solo come un padre, ma anche come un fantasioso compagno di giochi, un amico complice, capace di coinvolgerli in mille peripezie. Ora Emanuele, a 45 anni appena compiuti, ha dovuto lasciare andare vita, affetti, amici e passioni. Un tumore devastante in una manciata di mesi l’ha strappato al mondo, bruciando un corpo sano e forte, ancora capace di fare tante cose.

Magazziniere della ditta Art Ceramica, coltivava diverse passioni: la pesca, la palestra, andare a funghi, cucinare ogni tipo di piatto, occuparsi della famiglia. Generoso al di là di ogni limite, non conosceva la parola egoismo. La sua purezza, il suo candore bambino erano una guida anche per i due fratelli Gabriele e Daniele con i quali aveva uno splendido rapporto. Per gli amici del quartiere San Leonardo dove abitava era un fratello, una persona che non si tirava indietro davanti a nulla. Un uomo capace di ascoltare e comprendere. «Fino in ultimo pensava di farcela – spiegano la mamma Marzia e il papà Gianni -. Si preoccupava di come fare a raggiungere la ditta, in quanto, essendo stato operato al cervello, non avrebbe più potuto guidare. Pensava ai funghi che avrebbe raccolto fra poche settimane e ai suoi cari. Quale il prossimo regalo per stupire ancora una volta i suoi figli? Amava viziarli. Era sempre alla ricerca disperata di amore… si nutriva solo di quello. Era il suo pane».

Anche pochi giorni prima di spegnere gli occhi, Emanuele, postava foto sui social rassicurando gi amici e comunicando loro le sue condizioni di salute. Sorrideva, faceva le linguacce, ironizzava.

«Alla fine scrutavo i suoi respiri sempre più radi. Si è stretto tre volte nelle spalle, un ultimo respiro breve poi più nulla. Era sereno, sollevato. Ho parlato alla sua anima: “Sei qui vero? Ti perdono tutto, perdonami anche tu le incomprensioni, le durezze, la mia povertà. Adesso ti lascio nella mani di una Madre migliore”», conclude mamma Marzia.

«Vivere… Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento», canta Vasco. Sembra ascoltarlo Emanuele. Spegne giochi e sorrisi. Ora è tempo di un altro dove.

Isabella Spagnoli