Falsifica un permesso per disabili e lo usa per parcheggiare: denunciato

Sostava in via Malpeli, esponendo un permesso per disabili rilasciato dal Comune di Salso, all'apparenza perfetto, con tanto di stellette europee, codice antifalsificazione ma che in realtà era stato manomesso da un insospettabile professionista fidentino.

«I controlli della Polizia locale si sviluppano in tutto il territorio, ogni giorno. Controlli nelle strade, nei parchi, nelle vie del centro. E servono eccome, come ha imparato un furbetto della sosta appena segnalato alla procura della Repubblica per uso di atti falsi» ha sottolineato il vicesindaco Davide Malvisi.

Manomesso con un lavoro magistrale per allungarne la durata e con tanto di riplastificazione. E la cosa sorprende doppiamente dato lo status sociale di chi ha utilizzato questo tagliandino per non pagare la sosta in pieno centro.

Questo il fatto: lo scorso 6 agosto, durante un controllo, gli agenti del comandante Stefano Ante stavano lavorando nella zona del foro Boario, effettuando una verifica anche sulle auto parcheggiate, tra le quali una vettura sistemata sullo stallo riservato ai disabili, dove il parcheggio è gratuito. Tutto sembrava filare liscio: la macchina aveva il suo permesso disabili, ma gli agenti si sono insospettiti, incrociando la date di rilascio del permesso esposto sull'auto (2015) e della sua scadenza (2024). Infatti, un permesso di questo tipo ha una durata di cinque anni ed è ritirato al termine del suo periodo di validità, per essere sostituito con un nuovo documento. E così gli agenti hanno approfondito la cosa, in collaborazione con l'ufficio tecnico del Comune termale.

E' emerso che il permesso era sì stato rilasciato sul serio, ma risultava scaduto più di un anno fa e il suo legittimo possessore, nel frattempo, contattato, ha dichiarato agli agenti di averlo smarrito da tempo e di aver denunciato la cosa in Comune, ricevendo un nuovo titolo. «A quel punto, attraverso il numero di targa dell'auto, siamo risaliti al suo proprietario e il 9 agosto lo abbiamo convocato al comando, chiedendogli conto del pass falsificato con un abile lavoro di stampa, riproduzione di caratteri e materiali adesivi. L'uomo ha ammesso di aver trovato il permesso smarrito e, anziché consegnarlo alla Polizia, lo ha usato per parcheggiare gratuitamente, negando però di averlo modificato. Una giustificazione che non gli ha evitato di essere denunciato alla procura della Repubblica per uso di atto falso così come previsto dall'articolo 489 del codice penale» ha raccontato il comandante della Polizia locale, Ante.