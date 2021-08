Giovane a torso nudo crea scompiglio allo Shopping Park

Un ragazzo, maggiorenne, origine piemontese, si è reso protagonista di un movimentato episodio in città: prima nel complesso commerciale dello Shopping park di San Michele campagna e poi al Pronto soccorso dell'ospedale di Vaio.

Era arrivato in città, dal Piemonte, con alcuni parenti, che poi lo avevano perso di vista.

Così il giovane ha raggiunto il parcheggio del grande complesso commerciale di San Michele campagna, dove ha iniziato a creare alcuni problemi.

Torso nudo, in evidente stato di agitazione psico-motoria, ha iniziato ad aggirarsi, entrando e uscendo dai negozi del complesso, creando non poco scompiglio, sino a quando sono intervenuti i vigilantes, che hanno quindi allertato i carabinieri intervenuti sul posto.

Quando è arrivata una pattuglia, il giovane, ha tentato anche di aggredire i militari.

Trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Vaio, anche qui per essere sottoposto a controlli sanitari, ha iniziato a dare in escandescenze, creando non pochi problemi al personale sanitario in servizio.

Dal momento che non si riusciva a calmare il giovane, sono così nuovamente intervenuti i carabinieri. Per il ragazzo si è quindi reso necessario un trattamento sanitario obbligatorio. Dopo di che è stato preso in carico dal personale sanitario di competenza.

r.c.