Giulia Ghiretti alle Paralimpiadi: «Voglio almeno una medaglia»

Oggi Giulia Ghiretti atterrerà in Giappone. Perché le sue Paralimpiadi abbiano inizio, bisognerà aspettare qualche giorno, il 24 agosto, con la cerimonia di apertura.

Poi un programma fitto: 50 farfalla, 100 rana, 50 dorso e 200 misti. Intanto, però, l’atleta parmigiana, tesserata Ego Nuoto e Fiamme Oro, sarà con la Nazionale a Sendai, per acclimatarsi e abituarsi al fuso orario, prima del trasferimento nella capitale. Un anno in più di attesa, ma ora ci siamo.

Come stai?

«Mi sento bene, sono pronta. Ormai è due anni che si parla di questo appuntamento: Tokyo, Tokyo, Tokyo, e non arrivava mai. Adesso non vedo l’ora di scendere in vasca: ho una voglia matta di giocarmela».

Quattro gare in programma, quali obiettivi?

«Vorrei arrivare in finale in tutte le specialità, però, dopo Rio (argento nei 100 rana e bronzo nei 50 farfalla, ndr), sarei ipocrita a dire che mi basterebbe. Voglio tornare con almeno una medaglia, ma sarà durissima, perché ci sono avversarie nuove e molto agguerrite. Provare a ripetere il 2016 sembra impossibile, ma i conti si fanno alla fine».

Mai come quest’anno c’è l’incognita delle atlete cinesi. Ti preoccupano?

«Spuntano solo alle Paralimpiadi, si fa fatica anche a sapere i loro tempi, la loro storia, perché molte di loro non partecipano alle altre competizioni internazionali. Abbiamo visto tutti alle Olimpiadi, con la ragazzina che ha fatto una serie di tuffi perfetti (Quan Hongchan, 14 anni, oro nella piattaforma 10 metri, ndr). Bravissima, ma mi ha messo una tristezza enorme. Un’adolescente e mai un sorriso. Sembrava una macchina programmata per vincere. Non ho visto umanità, ma solo tanta freddezza».

Hai seguito le Olimpiadi?

«Sì, tra un allenamento e l’altro o cercando di recuperare le imprese che mi sono persa. Sono appassionata di sport, indipendentemente dalla disciplina, ed è stato bello vivere da casa l’atmosfera in cui mi tufferò tra poco».

L’emozione più forte?

«La doppietta Tamberi-Jacobs, a pochi minuti di distanza. Ero al mare, a casa con mia sorella, mia mamma, una coppia di amici e la loro bimba di un anno e mezzo. Domenica, riposo per me: una fortuna che sia capitato in una giornata storica per lo sport italiano. Durante il pranzo, un imbattibile spaghetto allo scoglio della mamma, abbiamo seguito il salto in alto, senza troppe speranze, tanto che dopo il caffè ci stavamo preparando per andare in spiaggia. Poi quei salti uno dopo l’altro, la festa stupenda di Tamberi e la finale di Jacobs: quando ha vinto, ho urlato a squarciagola. Ho svegliato la piccola, che si era appena addormenta…».

Jacobs ha detto che la svolta è stata la mental coach. Cosa ne pensi?

«Ci credo. La testa è tutto per un atleta. In allenamento, l’80 per cento lo fa il corpo. Nelle gare importanti, per me, il 90% è testa, il corpo va a rimorchio».

E la tua testa come sta?

«Sono concentrata e carica. Il Covid ha cambiato il mondo, ma ha cambiato anche la mia vita. Sono tornata a casa, dopo tanti anni a Milano. Ora vivo a Parma, mi alleno a Modena, ho un nuovo allenatore, Matteo Poli, che mi mette molta serenità. Ho cambiato anche il preparatore: lavoro con Francesco Della Ceca, che è nello staff delle Zebre Rugby. Mi sono allenata spesso con loro: è stato divertente. Tornando a Parma, ho ritrovato la mia dimensione e questo, a livello di testa, ha sicuramente fatto la differenza. Ora spero di mettere a frutto queste sensazioni positive».

Cosa ti mancherà di più: il pubblico o la libertà del villaggio olimpico?

«Il pubblico, che per me vuol dire la mia famiglia. A parte i Mondiali in Messico nel 2017, causa terremoto, e gli ultimi Europei di Funchal, sempre per il Covid, mi ha seguita ovunque. È la mia forza. Mi consolo sapendo che saranno incollati alla tv. Come i tantissimi amici che mi stanno incitando in questi giorni. Spero di ricambiare tutto questo affetto con qualcosa di speciale».

Andrea Del Bue