Green pass, tutti i segreti del Qr code

Ecco cosa svela di noi e quali dati riesce a scoprire chi lo controlla

1 Che cosa è un Qr code?

Il codice Qr (in inglese Quick response, ovvero risposta rapida) si è ampiamente diffuso negli ultimi tempi. Soprattutto con la pandemia quando alcuni comportamenti “di contatto” sono stati scoraggiati. Troviamo sui tavoli dei ristoranti al posto del menù o della carta dei vini. Ma anche all'ingresso dei musei o davanti a statue e quadri per conoscerne tutte le caratteristiche. Oppure su giornali e riviste per rendere possibile l'acquisizione veloce di informazioni e approfondimenti. Può essere utilizzato per condividere indirizzi web, testi, numeri di telefono, ma anche audio e video.

Il codice - sviluppato nel 1994 dalla società giapponese Denso Wave e inizialmente usato per tracciare le parti di auto nelle fabbriche Toyota - è composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema bianco di forma quadrata e viene impiegato in genere per memorizzare informazioni destinate a essere letto tramite un apposito lettore ottico o anche uno smartphone. In un Qr code possono essere contenuti fino a 7.089 caratteri numerici o 4.296 alfanumerici, molti più di un tradizionale codice a barre. Per leggere un QR Code basta la fotocamera di uno smartphone oppure un'applicazione.

2 Quali informazioni vi sono custodito?

È una disposizione diramata dall'Unione europea a quali devono essere i dati contenuti nel Green pass (e quindi leggibili attraverso il Qr code). Oltre ovviamente a nome, cognome e data di nascita, che sono le informazioni indispensabili per poter identificare la persona che mostra il proprio codice, sono presenti anche i riferimenti sulla data in cui ci si è sottoposti a vaccinazione, sul tipo di vaccino somministrato e sulla casa farmaceutica che ha prodotto il vaccino. È inoltre prevista l'indicazione di una serie di dati che concordano di risalire alla fiala della dose che è stata inoculata. Poiché si tratta di una disposizione europea, alcuni elementi consentono di individuare anche allo Stato in cui la vaccinazione è stata effettuata. Deve essere leggibile anche il nome dell'ente certificatore.

Nel caso dei Green passano emessi in seguito a un tampone, vengono riportati i dati e l'esito del tampone, il tipo di test effettuato, il nome del test, di chi ha prodotto il test e di chi l'ha effettuato. Nel caso di persone guarite da covid, attraverso il Qr code si può leggere che si è guariti dal covid. Ma anche la data, il Paese e l'ente certificatore del primo tampone positivo.

3 Come posso sapere cosa è contenuto?

Leggere quali sono le informazioni che sono contenute nel Qr code del green pass è possibile. Ma assolutamente complesso. La decodifica non è cosa semplice. Si potrebbe provare a inquadrare il “quadratone” con un lettore di Qr code, ma nella maggior parte dei casi comparirà sullo schermo soltanto una lunga stringa di lettere e numeri incomprensibili. Questo perché il contenuto del green pass è stato codificato - rispetto agli standard abituali - in modo da prendere sicuro. Le regole sono state dettate dall'Unione europea. E le informazioni, in Qr code, sono sostanzialmente le stesse per tutti.

L'applicazione utilizzata per scansionare e quindi «leggere» il codice del green pass è rilasciata dal ministero della Salute. E l'operazione avviene tutto nel pieno diritto della privacy. Infatti, il Qr code che riguarda il green pass di ognuno di noi raccoglie tutte le informazioni relative ai dati identificativi del soggetto, per cui il nome, il cognome, la data di nascita. Ma anche il numero di dosi di vaccino ricevuta, la tipologia del vaccino e i dati della vaccinazione. Non sono presenti altri dati personali, che possono riguardare lo stato di salute o altri dati sensibili.

4 Cosa riesce a leggere chi lo scansiona?

Il governo ha messo a disposizione un'applicazione chiamata VerificaC19 per la verifica dei green pass. Si tratta di un'app molto semplice, gratuita e utilizzabile soltanto da coloro che ne hanno diritto. Ed è stata progettata con una grande attenzione per la protezione dei dati personali: il garante per la privacy ha dato il suo parere favorevole.

I giudizi che sono stati espressi sono tutti lusinghieri, in quanto dagli accertamenti che sono stati fatti essa è in grado di leggere i dati ma non di... raccoglierli, salvarli e memorizzarli. Per cui le informazioni che sono inserite nel Qr code non passano di mano. Non ci sono violazioni di riservatezza. Le letture effettuate nei vari locali non consentiranno - ad esempio - di tracciare gli spostamenti delle persone. Attraverso il Qr code, bar, ristoranti, palestre semplicemente potranno “leggere” che il Green pass è autentico e il nome e cognome del possessore. Pertanto, tramite l'utilizzo dell'app che scansiona il codice, l'esercente non vedrà nessuna nostra informazione riservata. Potrà controllare soltanto se - in base alla normativa in vigore - siamo abilitati a entrare nella struttura.

5 Il gestore del locale può salvare i dati?

Gli esercenti non possono registrare i dati contenuti nel Green pass? L'app VerificaC19 è stata progettata perché nessun dato venga salvato. In nessun modo.

Nessuno, secondo il decreto, può chiedere di compilare una lista relativa alla validità del nostro green pass. Questo sempre per il rispetto della privacy. Viene infatti ripetuto da più parti che tutte le persone che eseguiranno questi controlli sul certificato verde devono essere correttamente istruite sulle precise modalità di verifica, anche e non da ultimo sul rispetto della privacy.

Per cui è necessario mettere a punto un regolamento interno e fornire informazioni dettagliate a tutti gli addetti al servizio per rassicurare il cittadino che si appresta ad entrare in un bar o in un ristorante al chiuso, ad esempio, o ancora su un mezzo di trasporto a lunga percorrenza: i cittadini devono rimanere tranquilli, perché questi dati non vengono in nessun modo registrati da chi ha il requisito della verifica. Il decreto «parla» infatti chiaro: i dati (nome, cognome, data di nascita) vengono letti, na non devono essere salvati per nessun motivo.

6 Posso condividere il Green pass?

È molto pericoloso condividere il Green pass con altre persone, anche se si tratta di amici. Il Garante della Privacy ha invitato a molta attenzione in proposito. Postando sui social il Qr code si corre il concreto rischio che qualcuno lo salvi sul proprio cellulare e lo esibisca per entrare in locali nei quali si può accedere solo con il Green pass, ma anche che i dati possono essere estratti e usati per scopi illeciti. Il gestore del bar e del ristorante non ha l'obbligo di accertare l'identità della persona intenzionata ad entrare e qualcuno potrebbe approfittarne. Nel testo del decreto si legge che la richiesta di esibizione di un documento può avvenire se ci sono dubbi sull'identità dell'individuo. Ma non è obbligatoria. Qualcuno potrebbe entrare fingendo di essere un'altra persona.