Leo Ortolani: «Il mio spettacolo è uno spritz ma con più stuzzichini»

Definisce l’anteprima assoluta di questa sera al Parco della Musica (ore 21.30 per Parma Estate) «un divertente viaggio nel passato del nostro pianeta, quando era dominato dai dinosauri e le canzoni erano Volare o As time goes by» ed è sicuro che tutti impareranno «la differenza tra dinosauri e rettili, tra estinzione di massa ed estinzione di Carrara». Lo spettacolo, che è tratto dal suo libro «Dinosauri che ce l’hanno fatta», pubblicato nel 2020 da Laterza, e che si presenta come una puntata live di una trasmissione comico-scientifica, trae spunto proprio dalla sintesi che rende riconoscibile il nome e il talento di Leo Ortolani.

Che non è solo uno dei più noti fumettisti contemporanei, ma è anche uomo di scienza, sia per la sua laurea in Scienze geologiche, sia per le sue collaborazioni con l’Agenzia spaziale italiana. «Sarà una lettura che soddisferà la sete di conoscenza. Come uno spritz, ma con più stuzzichini», specifica l’autore.

Chi sono «I dinosauri che ce l’hanno fatta»?

«Sono gli antichi padroni della Terra: lo sono stati per più di 160 milioni di anni, durante il Mesozoico, poi è arrivato l’asteroide, ma loro non sono scomparsi, almeno non del tutto. Perché creature così straordinarie non potevano sparire completamente».

Lei ha sempre vissuto a Parma: che rapporto ha con la sua città?

«Siamo vecchi amici: quando esco dallo studio ci salutiamo, due chiacchiere, mascherina sì, mascherina no, le solite cose. Magari non ci frequentiamo molto, sono sempre in studio a fare fumetti, ma c’è questa cosa che mi piace molto: quando torno da un viaggio e il taxista mi chiede dove andiamo, quella parlata lì, quel dialetto, mi fanno sentire a casa».

È stato uno dei primi, nel 1989, a inserire nel suo fumetto, «Rat-man», Cinzia, un personaggio transessuale. Come si è evoluta questa figura? È consapevole di essere stato all’avanguardia?

«Fortunatamente sono cresciuto insieme a Cinzia, così da riuscire a conoscerla e ad amarla. E lei è cresciuta insieme al suo autore. Se nel 1989 era poco più che un pretesto per una gag, nel 2018, quando è uscito il libro a lei dedicato, era un personaggio vivente, appassionato e consapevole del mondo che la circonda. Ci sono voluti 30 anni, ma credo ne sia valsa la pena. Crescere, intendo. Spero che succeda così per tutti».

Che cos’è, per lei, il politicamente scorretto?

«Non lo so. Ho sempre parlato di tutto, cercando di farlo con intelligenza. Potrei non esserci riuscito sempre (in fondo sono un geologo), ma non mi sono mai negato niente».

C’è qualcosa su cui non si può fare ironia?

«Dipende da quanto uno è bravo a farla: tutti possiamo fare battute di grana grossa, irripetibili al di fuori delle mura domestiche. Ma, nel momento in cui entri in casa d’altri, con un fumetto o un programma tv, devi offrire battute intelligenti».

Fumetto preferito?

«Non ne ho uno: amo il fumetto e le storie raccontate bene. Vale la pena scoprire la nona arte, lo dico soprattutto a chi considera il fumetto una cosa per bambini, ricordandosi solo di quelli che leggevano da piccoli e che comunque li hanno portati in luoghi meravigliosi della fantasia».

Nel 2020, le sue strisce hanno portato ironia in un momento complesso. Quanto è stato difficile trovare il lato comico in quel frangente?

«Dall’8 marzo al 4 maggio 2020 ho pubblicato un diario della zona rossa, dove raccontavo quello che succedeva: è stato un modo di elaborare una situazione difficile. Una notte mi sono ritrovato a pensare che se anche fossi scappato da casa, contro ogni decreto restrittivo, non avrei saputo dove andare, perché era una situazione d’emergenza planetaria, una cosa enorme, da affrontare, a livello psicologico. Così, ho spostato l’attenzione dal grande al piccolo, a come uno qualunque vivesse la situazione, con il balletto dei decreti, dei permessi, delle regole, dei cani, delle file per la spesa. Un appuntamento che cercava di portare un sorriso a chi mi seguiva su Instagram. In un momento di emergenza sanitaria, ero diventato una sorta di infermiere dell’anima. Ho fatto quello che potevo, per dare quei due minuti di sollievo al giorno».

Chi sarebbe oggi Leo Ortolani se non fosse diventato un fumettista?

«Ci sono tante cose che avrei voluto fare. Il cowboy, per esempio. O il postino. Ma pure il conducente d’autobus o il giornalaio. Ma alla fine era inevitabile che diventassi un fumettista: non so fare altro, con la stessa passione».

