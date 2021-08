Arriva Tutino e darà una bella mano

Alla fine pare proprio che Gennaro Tutino vestirà la maglia del Parma ma è certo che la telenovela è stata anche troppo lunga, rischiando di sovraccaricare le aspettative attorno a quello che è di certo un buon attaccante ma non Lukaku o Lewandowski. Le ultime voci davano la punta di proprietà del Napoli e lo scorso anno alla Salernitana in viaggio verso Collecchio. Oggi dovrebbe sostenere le visite mediche e poi finalmente aggregarsi alla squadra. Fisicamente è a punto dato che ha svolto tutta la preparazione precampionato con il Napoli, partecipando anche a diverse gare amichevoli. E così si spera che, proprio come ha fatto Schiattarella, possa essere lanciato da subito nella mischia. Già domenica in Coppa Italia contro il Lecce ci sarà infatti bisogno di lui.

Tutino compirà 25 anni il prossimo 20 agosto. Calcisticamente è cresciuto nelle giovanili del Napoli, in cui era arrivato a essere anche il capitano della formazione Primavera. In un Napoli che faceva anche la Champions però negli ultimi anni le punte si chiamavano Higuain, Mertens, Milik, e per Tutino non c'era mai posto. E allora via a una girandola di prestiti che si interrompe proprio in queste ore con il passaggio in via definitiva al Parma. Vicenza, Carrarese, Cosenza, Empoli e Salernitana le maglie indossate dal bomber partenopeo che in campo ama molto muoversi e puntare alla profondità, cosa che certamente è risultata gradita a Maresca. Non è altissimo, 1,77, ma nel gioco aereo se la cava comunque bene grazie alla forza reattiva nello stacco e alla capacità di anticipare i movimenti dei difensori. E' poi bravo con i piedi ed è già bello immaginare che possa parlare la stessa lingua calcistica di Brunetta, Man e Franco Vazquez per innervare con gamba e tecnica una fase offensiva già ricca di talento. Cosa importante, conosce bene il campionato di serie B (dove ha appena centrato la promozione con la Salernitana) e potrà, con le parole e con i fatti, instradare sui giusti atteggiamenti gente come Man, Mihaila, Dierckx, Balogh, Brunetta e via dicendo, che tra i cadetti non hanno mai messo piede. Per tutte queste ragioni, pur non essendo Lukaku, Tutino potrebbe fare assai comodo al Parma. Speriamo anche riesca a sfatare la cabala negativa degli ultimi investimenti fatti dal Parma sugli scaffali del Napoli. Inglese ha visto calare il suo valore del 70%, Sepe ha disputato due buone stagioni poi è calato con la squadra, Grassi è troppo spesso ai box, Dezi non ha mantenuto le promesse.

Il mercato delle altre

Mentre non si hanno notizie in uscita sui tanti giocatori da piazzare (Karamoh, Sepe, Grassi, Laurini, Sprocati, Dermaku, Ricci, Nocciolini e chissà chi altri) il Lecce, prossimo avversario dei crociati domenica al Tardini in Coppa Italia s'è privato di una delle sue pedine più importanti, il centrocampista scozzese Liam Henderson, passato all'Empoli. Ufficiale anche il colpo-Donnarumma per la Ternana di Cristiano Lucarelli mentre la Cremonese ha ingaggiato l'esterno d'attacco Zunno, classe 2001, dal Novara, Il Cittadella ha fatto due acquista dalla Casertana: il difensore Ciriello e il centrocampista Icardi.

Paolo Grossi