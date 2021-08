Continua la corsa dei giovani ma si fermano gli adulti

Giuseppe Milano

Aumenta il numero dei vaccini somministrati alle classi di età più giovani, ma contemporaneamente calano quelle destinate ai più anziani. È la sintesi della campagna vaccinale italiana e parmigiana in questi afosi mesi estivi. Ma quello che registra la statistica non è solo un andamento dettato dal normale iter della campagna, che ha rispettato per gran parte nella sua progressione temporale il dato anagrafico, ma è anche il segno che probabilmente, in alcune fasce di età, si è fermato l'entusiasmo iniziale verso la vaccinazione. Per la verità anche fra i più grandi lo spauracchio Green pass sembra avere dato negli ultimi giorni uno spunto in più, ma la fascia di età centrale nel cammino della vita vede ancora troppi assenti e la soglia della immunità di gregge ancora troppo lontana.

I numeri registrati in provincia di Parma, va detto, sono in linea se non superiori alla media nazionale ma sulle fasce di età 50-59 anni e 60-69 anni restano ancora molti i parmigiani ed i parmensi che ancora non hanno prenotato nemmeno una dose.

Assenti ventimila 50enni

All'appello nella fascia di età 50-59 anni mancano ad esempio ancora circa 20mila persone. Sui 72.228 residenti, sono infatti 52.153 coloro che hanno completato il ciclo vaccinale. Se si considera anche chi ha già prenotato la seconda dose la percentuale dei vaccinati nella fascia di età è dell'81,3%, buon dato ma ancora lontano dall'immunità di gregge.

Diecimila i 60enni

Le adesioni si alzano per la fascia di età dei sessantenni (60-69 anni) con 42.825 persone che hanno completato l'iter sui 53.027 residenti. La percentuale in questo caso, sempre comprensiva di chi ha prenotato la seconda dose, è dell'86,1%. Sempre un dato incoraggiante ma ormai, visti i mesi passati dall'avvio della campagna, sarebbero ipotizzabili numeri più alti se raffrontati a quanto fatto nelle categorie più anziane.

«Prenotatevi presto!»

Insomma rinnovare l'appello a vaccinarsi è necessario non solo per chi è giovane o giovanissimo. È lo ribadisce con forza anche l'azienda Usl di Parma, a partire dalla sub commissaria Romana Bacchi. «Nonostante la copertura vaccinale degli over 50enni sia significativa, invitiamo ancora le persone non vaccinate di questa fascia di età a prenotarsi subito», sottolinea la dirigente Ausl che ricorda come «tra i casi positivi che si registrano rimane ancora una quota di ultra 50enni, per i quali ammalarsi è molto più rischioso rispetto ai giovani. Ora sono disponibili molti canali di prenotazione: utilizzateli e prenotatevi al più presto».

Posti «last minute»

L'ultima modalità è quella della prenotazione «last minute». E' possibile prenotare la propria dose ogni giorno dalle ore 19 alle ore 23,59 collegandosi al sito www.ausl.pr.it e cliccando su «Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili», poi su «Last minute». Ausl garantisce l’appuntamento entro le 24 ore successive alla registrazione fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di arrivo delle candidature.

I dati della campagna

Intanto dall'inizio della campagna vaccinale sino a martedì scorso, il totale delle vaccinazioni effettuate a Parma e provincia era pari a 544.758, di cui 297.202 prima dose. 247.556 parmigiani e parmensi hanno invece completato il ciclo con la seconda dose o il monodose Janssen.