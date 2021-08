Don Gianni, pellegrinaggio in bici a Loreto

Paolo Panni

Per celebrare i suoi primi 80 anni, e ringraziare Dio e la Vergine Maria per esserci arrivato, è andato in bicicletta da Zibello a Loreto. Ennesima, epica impresa di don Gianni Regolani, parroco di Zibello, Polesine, Santa Croce e Ardola. Non un'iniziativa sportiva, ma un vero e proprio pellegrinaggio, di 464 chilometri, pregando tra una pedalata e l’altra.

«Ho portato con me tutte le mie comunità - dice subito don Gianni, da sempre molto legato alla sua gente – e ho pregato per loro». Di certo, però, non è comune farsi tutti quei chilometri, in bicicletta, alla sua età. «Ottant’anni non sono un numero o una cosa. Conta sempre la persona e, ovviamente, come li ha raggiunti». Lui, don Gianni, li ha raggiunti in forma smagliante: non beve, non fuma, ha un'alimentazione calibrata e regolare, riposa il giusto e, da sempre, pratica diverse discipline sportive.

«Il tempo che il Signore mi ha regalato – continua – ho cercato di valorizzarlo come meglio potevo. Mi piacciono le novità, ad esempio ho spesso cambiato casa, e faccio sport da sempre. Questo mi ha permesso di incontrare tante persone, molte delle quali non abituate e frequentare la Chiesa, annunciando Cristo anche in mezzo a loro».

In questo modo, attraverso il valore dell’amicizia, tanti grazie a don Gianni si sono avvicinati alla Chiesa. «Tutto questo – afferma il sacerdote – mi ha anche permesso di far capire che, a differenza di ciò che tante persone pensano, il prete non è una specie di extraterrestre, non è uno che non sbaglia mai, ma è una persona come un’altra, che vive e cammina con tutti gli altri».

Nella sua vita, Don Regolani ha praticato, partecipando anche a competizioni nazionali (e con lusinghieri risultati), lo sci d’acqua, lo sci alpino e l’equitazione, ma anche la canoa e il cicloturismo. È inoltre un esperto pilota di ultraleggeri (lo scorso anno è finito alla ribalta delle cronache nazionali per aver benedetto, dal cielo, la zona rossa del Lodigiano). La sua ultima (ma non ultima in tutti i sensi) impresa è stata questa del pellegrinaggio a Loreto, insieme a un amico di vecchia data, Valerio Savazzi di Cogozzo di Viadana.

I due, insieme, erano già stati, sempre in bici, qualche anno fa, a Roma e hanno condiviso tante esperienze che hanno costantemente rinsaldato la loro amicizia. Per arrivare a Loreto hanno impiegato cinque giorni (riservando alle pedalate solo il mattino) e, una volta arrivati, don Gianni ha presieduto la messa nel celebre santuario della Santa Casa. Per rendere «Grazie» per il traguardo raggiunto e portare, nel cuore e nella mente, le preghiere e le speranze di tutta la sua gente che lo ha seguito da lontano e che lui ha sempre con sé.