Il maggiore Amico Tallini lascia l'Arma

Luca Pelagatti

Strana cosa il destino. Per qualcuno è una sterzata improvvisa, la sorpresa che di colpo arriva e ti cambia la vita. Per Amico Tallini che oggi, con gli occhi lucidi, lascia la divisa, è invece quello che hai dentro, nel profondo. E che sarà per sempre con te.

«Perché io sono carabiniere, lo sono sempre stato e, ne sono certo, continuerò ad esserlo. Mio nonno era un carabiniere, mio padre lo era. E ho sempre saputo cosa avrei voluto fare».

Già, ma in quel dicembre del 1978 quando, nemmeno maggiorenne, scelse gli alamari e i calzoni con la banda rossa nel mondo tirava un vento feroce: era l'anno della strage di via Fani e, nelle piazze, si gridava «se vedi un punto nero spara a vista: o è un carabiniere o è un fascista».

«Per quello mio padre sognava per me un'altra strada, mi immaginava lontano. Ma io mi impuntai. E poco dopo presi servizio a Firenze». Da allora sono passati quasi 43 anni, una vita e una carriera, e sulle spalle di quello che fu un semplice militare ora brillano la torre e la stella, il segno distintivo dell'ufficiale. Ma il maggiore Tallini, aria finto burbera e sincero cuore d'oro, pare non farci caso. E preferisce riannodare il senso di quel cammino. «Poi entrai alla scuola sottufficiali così che, nel giro di poco, mi ritrovai a passare dal Radiomobile alla sezione di polizia giudiziaria di quella che, allora, era la pretura». Che, tradotto per noi senza divisa, è una di quelle scuole di vita e di mestiere che formano l'investigatore, che insegnano la complessità. E l'arte di cercare la verità.

«E' stato importante ma poi, come ancora più tardi, ho scelto di cambiare. E sono passato ai Nas». Era il 1990 e Tallini arrivò qui a Parma a fare un mestiere strano per chi si immagina solamente il carabiniere che sgomma sulla gazzella. Gli uomini dei Nuclei antisofisticazioni e sanità del corpo sono infatti i militari col camice, che vigilano su quello che arriva nel nostro piatto, nelle corsie degli ospedali, che controllano banditi senza pistola. Ma che possono fare altrettanto male di quelli col passamontagna.

«Anche quelli sono stati anni intensi – ricorda – pieni di attività e di inchieste, di lavoro e soddisfazioni». Ma, di nuovo, il destino chiama. E ad accontentarsi Tallini non si sa rassegnare.

«Così ecco la nuova sfida: nel 2010, sono tornato alla territoriale, al Nucleo operativo e radiomobile». Ovvero ad una vita senza orari, al telefono che suona di notte, levatacce, brutte storie di violenza e dolore e, alla fine, una montagna di scartoffie da domare. Ma, senza dimenticare che il carabiniere, più di chiunque altro, è parte di un gruppo unito da un legame straordinario. Che i militari sono tanti: l'Arma è una sola. «Per molti mandati ho ricoperto anche un ruolo a livello nazionale nel Cocer, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e ho sempre cercato di aiutare i colleghi, di rendere migliori le condizioni di chi lavora in divisa». Stiamo parlando del «sindacato dei militari»: in un mondo dove la prassi è rispondere «agli ordini» il suo ruolo è fondamentale.

«E poi questi ultimi anni come comandante del Norm e della compagnia», conclude svicolando alla domanda su quali siano stati i casi, le storie, i momenti più intensi. «Lo sono stati tutti, non voglio fare classifiche ed elenchi», si limita ad aggiungere soffermandosi, piuttosto, su nomi di colleghi e volti di persone, rapporti umani più che indagini e tintinnio di manette. Come è logico che faccia un ufficiale che si vanta di avere sempre avuto riguardo di chi andava ad arrestare. «In quel momento, all'alba, tu irrompi nella vita di una persona e gliela devasti: è giusto farlo con rispetto e tatto».

Una attenzione che ora rivolge con evidente affetto a chi resta, a chi proseguirà il lavoro fatto insieme in questi anni: «Lascio un gruppo speciale, sono uno più bravo e motivato dell'altro e sono certo che proseguiranno con immutato impegno». Ma nel dirlo la fierezza s'incrina e si sente che qualcosa, dentro, brucia. «E' arrivato il momento di lasciare l'Arma e come sempre eseguo gli ordini. Lo faccio sapendo che se potessi ritornerei a fare il carabiniere ancora mille volte. Perché si dice che quelli come me hanno gli alamari cuciti addosso. Ecco, nel mio caso non è vero: io li avevo già incisi sulla pelle quando sono venuto al mondo». Ed allora è chiaro che l'Arma non è un mestiere ma amore. Anzi, un destino.