Minorenne alla guida del trattore per strada: multato lui e il padre

Christian Marchi

Circolava per le strade, e non solo di campagna, con il trattore, ma non ha ancora la patente. Ieri mattina è stato individuato, fermato e multato, insieme a suo padre: è un minorenne di Sorbolo che periodicamente è stato visto transitare lungo strade asfaltate con un mezzo agricolo, senza essere ancora in possesso di alcun titolo di guida. Per guidare un trattore è, infatti, necessaria la comune patente B conseguibile dai 18 anni d’età.

Le indagini, guidate dal sovraintendente del presidio di Sorbolo Mezzani della Polizia locale della Bassa Est Vincenzo Scarici e dall’assistente Federico Mozzini, hanno preso il via da diverse e continue segnalazioni di alcuni cittadini che riconoscevano il giovane non ancora maggiorenne alla guida, preoccupati per una possibile incidente. I vigili urbani hanno quindi fatto confluire i dati per individuare la fascia oraria e la zona del transito: in mattinata, nei pressi della frazione di Frassinara. Dopo alcuni riscontri, una volta ristretto il campo, ieri alle prime luci del giorno il ragazzo 17enne è stato intercettato: gli è stata stilata una sanzione di 173 euro per guida senza requisiti di età e al padre 344 euro per incauto affidamento del mezzo agricolo.

In più, è stato stabilito anche il sequestro amministrativo del trattore stesso per 30 giorni. «Ormai è del tutto inutile lanciare avvertimenti – ha commentato il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari –. Certi genitori, che dovrebbero dare l’esempio ai propri figli, sono invece complici e fanno pure gli offesi».