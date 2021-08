Monumenti, le pietre dell'oblio

Roberto Longoni

Sentinelle del passato, lapidi e sculture raccontano una guerra ormai lontana, costrette ogni giorno a combattere la loro. Pioggia e sole rovente, ghiaccio e smog: le armi a disposizione, il tempo nemico (lui, che non si arrende mai) le usa tutte. Annerisce o sbiadisce, sporca, scalfisce e distacca. Così, per continuare a ricordare, anche i simboli della memoria hanno bisogno di non essere dimenticati.

C'è chi, motivato più di altri per ruolo istituzionale, vorrebbe occuparsi di loro, ma non può. «Abbiamo pronto da un bel po' il progetto Pietre della Memoria, per il restauro di almeno alcuni degli otto monumenti messi peggio - spiega Fabrizio Prada - ma non si riesce ad avere l'ultimo via libero, quello del Comune. C'è stato detto che si deve aspettare la pubblicazione della delibera sul suo portale, per cercare di ottenere altri finanziamenti. Ma sono trascorsi quattro mesi e nulla è stato pubblicato. E anche i nostri solleciti sembrano cadere nel vuoto».

Parla di mesi, il presidente della sezione parmigiana dell'Associazione nazionale Divisione Acqui: mesi di attesa in aggiunta ad anni di oblio. La sfilata di labari e bandiere, la deposizione di una corona, il discorso di rito, e tutto si esaurisce nel giorno della ricorrenza. Sciolte le file, ci si dà appuntamento alla stessa data sul calendario seguente. Davanti a lapidi, cippi e statue costretti a mostrare i 12 mesi in più. O che rischiano da un momento all'altro di invecchiare in modo drastico. «Prendiamo il monumento alla Villetta per i nostri Caduti - prosegue il presidente dell'Associazione Divisione Acqui -: in alto, rischia di staccarsi il bassorilievo con la testa di Niobe». È di bronzo, fissato al corpo centrale di marmo con cunei metallici. «Le parti si sono allontanate di un buon centimetro». Più evidente ancora è la macchia scura colata con la pioggia sul marmo. Eppure, il monumento, eretto nel 1969, non è stato ripulito da molto.

Altro simbolo che tocca molto da vicino la memoria della Divisione Acqui è la lapide alla Martiri di Cefalonia. «Inaugurata con la scuola alla fine degli anni '60 - ricorda Prada -. non è mai stata nemmeno pulita. La vernice nera sulle lettere incise nel marmo si è dissolta, mentre la pietra si è scurita. Anche qui si deve intervenire. Così come per la lapide per i Caduti della Scuola di applicazione di Fanteria, in Giardino: le mancano perfino delle lettere. Messa male è pure la lapide dedicata ai partigiani trucidati in via Martinella, per il recupero della quale abbiamo ricevuto una donazione dalla Chiesi farmaceutici».

Eppure, ottenuto il nulla osta nel settembre scorso da parte della Sovrintendenza alle Belle arti, sembrava si potesse dare il via agli interventi. «A monte - racconta Prada - c'erano state le riunioni con il consigliere comunale Davide Graziani, che si è speso anima e corpo per il progetto presentato dalla mia associazione con Anpi, Aned e Assoarma. Il sindaco mi aveva garantito il suo appoggio, e intanto abbiamo incassato l'approvazione del Ministero della difesa». Un finanziamento in aggiunta a quello della Federazione volontari della Libertà e dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra. «Grazie a questi sostegni - assicura Prada - potremmo almeno dedicarci ai primi interventi. Invece, tutto è fermo: solo il tempo si muove».