Task force dell'Ausl per chi non riesce a riceverlo

Entra in campo l'Ausl in aiuto delle persone che, nonostante ne abbiano diritto, non riescono ad ottenere il Green pass. Ora che la carta verde è obbligatoria per entrare in bar, ristoranti, palestre, cinema e teatri e, da settembre, anche per viaggiare, i numeri telefonici attivati da ministero e regione vengono affiancati da un pool di esperti ad hoc dell'azienda sanitaria di Parma. Gli operatori raccoglieranno le segnalazioni, valuteranno cosa non ha funzionato e potranno correggere eventuali errori con l’obiettivo di sbloccare il rilascio dei pass ancora fermi.

La segnalazione on line

Il nuovo servizio, va sottolineato, si affianca ma non sostituisce l'iter attualmente attivo per il rilascio della carta verde. Prima di tutto quindi va seguito tutto quanto indicato nel sito del Ministero della Salute all’indirizzo www.dgc.gov.it, compreso anche il tentativo di “recuperare” l’authcode (tramite Spid o tessera sanitaria). Se ancora non si riesce però ad ottenere il Green pass, allora è possibile inviare la segnalazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Parma compilando il modulo on line, raggiungibile dal sito www.ausl.pr.it cliccando dalla home page sul pulsante “Certificazione verde covid 19 green pass”.

Linea diretta con l'Ausl

Dopo la segnalazione, l'Ausl assicura che si verrà contattati in tempi brevi. Ma non è tutto. L’Ausl si attiverà anche per chi si è vaccinato o ha contratto il virus all’estero. Per chi si trova in una di queste situazioni è attivo un indirizzo di posta elettronica dedicato cui inviare i propri dati per ottenere la relativa certificazione.

Vaccinati all'estero

Per questa tipologia è attivo l'indirizzo email vaccinazioniesterocovid19@pec.ausl.pr.it, a cui, anche da una normale casella di posta elettronica, va inviato il certificato vaccinale che riporti: dati identificativi (nome, cognome, data di nascita), dati relativi al vaccino (denominazione e lotto), data di somministrazione, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria), documento (carta di identità, patente, passaporto, ecc), codice fiscale (se disponibile), indirizzo e-mail. Il certificato dovrà essere redatto in inglese, in caso di altra lingua dovrà essere accompagnato da traduzione giurata.

Questa opportunità è offerta ai cittadini italiani anche residenti all’estero e ai loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e a tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero.

Guariti all'estero

Per chi è guarito non in Italia occorre inviare a vaccinazioniesterocovid19@pec.ausl.pr.it, anche da una normale casella di posta elettronica, il certificato di guarigione rilasciato dall’autorità sanitaria estera che riporti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita), data del primo tampone positivo, dati di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria), documento (carta di identità, patente, passaporto, ecc, codice fiscale (se disponibile), indirizzo e-mail. Il certificato dovrà essere redatto in inglese, in caso di altra lingua, dovrà essere accompagnato da traduzione giurata. Anche questa opportunità è offerta a tutti i cittadini italiani anche residenti all’estero e ai loro familiari conviventi.

r.c.