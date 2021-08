Viale Rustici, al buio da giorni la nuova pista ciclabile

Gian Luca Zurlini

La teoria, bella, della realizzazione di nuove piste ciclabili si scontra spesso con la dura realtà del loro mantenimento in condizioni tali da poterle percorrere in sicurezza. E un caso eclatante è quello della nuova pista di viale Rustici, inaugurata dal Comune alcune settimane fa e già oggetto di critiche per i problemi procurati al traffico delle auto.

Pista al buio da giorni

Da diversi giorni, infatti, la pista è totalmente al buio nelle ore notturne per lo spegnimento improvviso, probabilmente provocato da un guasto tecnico, di praticamente tutti i lampioni che si trovano nel viale sul lato del torrente Parma. Il risultato è che, a partire dalle 21 e fino alla mattina, percorrere la pista da poco dopo il ponte Dattaro fino all'altezza della rotatoria all'incrocio con viale San Martino rappresenta un vero e proprio “salto nel buio” in senso letterale. «Abbiamo segnalato la cosa sia al Comune che ai gestori dell'illuminazione pubblica - dicono alcuni residenti - ma finora non abbiamo ottenuto nessuna risposta». E così, almeno fino a ieri sera, i viale Rustici si pedalava “a vista”: certamente una situazione non ideale per una pista che, nelle intenzioni del Comune, dovrebbe essere un fiore all'occhiello.

Pericoli e buche

Sempre a proposito di ciclabili viene segnalato un pericoloso dissesto della pavimentazione di quella a fianco di viale Du Tillot, prosecuzione ideale di quella di viale Rustici, mentre in quella nuova di via Spezia c'è un pericoloso dislivello non protetto né segnalato all'altezza della rotatoria della tangenziale.