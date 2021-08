«Gli incendi? Tutti provocati dall'uomo»

«Gli incendi? Non esistono nel nostro paese roghi per che si sviluppino per autocombustione. Per cui se mezza Italia sta bruciando la colpa è solo dell'uomo».

Il colonnello Pier Luigi Fedele, comandante del gruppo carabinieri forestali di Parma, non ci gira intorno. E ribadisce con la fermezza dell'esperienza quello che tutti sanno ma nessuno vuole ammettere: c'è molto caldo, è vero, non piove da parecchio, le condizioni sono favorevoli al diffondersi delle fiamme. Ma dietro un bosco che va in fumo c'è sempre la mano colpevole di un uomo.

Poco conta se si tratti della mano armata di un innesco e di un piano criminoso o di quella di chi, per imperizia o stupidità, mette a rischio una striscia di verde. Un responsabile, comunque, c'è: il lavoro dei carabinieri forestali è anche quello di trovarlo. E punire i comportamenti sbagliati.

«La situazione nella nostra provincia, vedendo quello che accade in alcune zone del paese, è certamente positiva: basti pensare che fino ad oggi, dall'inizio dell'anno, sono stati registrati nel parmense solo otto incendi che hanno interessato una superficie di 0.28 ettari. Poca roba quindi, se paragonata agli anni peggiori come, ad esempio, il 2015 quando andarono in fumo oltre quarantatré ettari o il 2003 quando trentasei roghi cancellarono oltre cinquantaquattro ettari di alberi e verde».

E soprattutto un sogno in confronto al 1990: in quei dodici mesi gli incendi furono 138 e la superficie carbonizzata raggiunse la cifra record, ovviamente in negativo, di 384 ettari.

«Se la situazione è migliorata occorre tenere conto di diversi fattori - spiega l'ufficiale al comando dei quaranta carabinieri forestali in servizio nelle dieci sedi della provincia. - Una parte del progresso la si deve, certamente, anche al nostro lavoro, ai maggiori controlli, ma è importante anche sottolineare un forte aumento della sensibilità ambientale e maggiore attenzione da parte di chi, vicino ai boschi, vive e lavora».

Si, ma se Parma può in apparenza tirare un sospiro di sollievo e pensare che il verde di casa nostra è abbastanza al sicuro cosa spiega il propagarsi di roghi sempre più ampi in altre zone dell'Italia e del Mediterraneo?

«Lo abbiamo detto: gli incendi sono solo dolosi e colposi. E quindi occorre capire chi abbia interesse a provocarli o chi non faccia la minima attenzione per evitarli».

E per capire meglio di cosa stiamo parlando basta andare indietro a quanto avvenuto a due passi da casa nostra quando i carabinieri forestali scoprirono un uomo che, per assurde ripicche contro i familiari, andava in giro a dare fuoco agli alberi: nello scorso mese di febbraio è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione per tre episodi ma si sospetta che possa aver colpito una quindicina di volte. E per lui, dopo due anni di indagini, potrebbero arrivare altri guai.

«Oppure, ancora più di recente, quanto successo nei pressi di Traversetolo un paio di giorni fa quando una persona della zona, per distruggere rami e altri scarti, ha acceso un fuoco che poi si è propagato». In questo caso, a differenza del caso precedente, si agirà per incendio colposo. La condanna è meno grave: ma al di là delle sanzioni economiche si parla sempre di una pena che può andare da uno a cinque anni.

Si, perché come gli esperti forestali sanno bene, un bosco non è solo una distesa di tronchi e foglie ma, piuttosto, un elemento fondamentale della natura. E chi fa male alla natura fa male a tutti noi.

«Ecco perché la legge da qualche anno impedisce di edificare o cambiare destinazione a una zona toccata dalle fiamme per una decina d'anni. Un modo per togliere interesse e motivazioni ai piromani che in questi giorni di calore sanno benissimo che basta poco. E ne approfittano.

«Lanciamo quindi un appello a tutti - conclude il colonnello Fedele. - Chi noti qualcosa di sospetto avvisi subito il nostro numero 1515 oppure quello dei vigili del fuoco. Perché per impedire che le fiamme si propaghino è necessario agire con tempestività. Per di più la particolarità dell'incendio boschivo è che domarlo del tutto è molto difficile. Se una casa brucia basta coprirla d'acqua e si spegne. Se un rogo avvolge un bosco occorre continuare a monitorarlo per giorni ancora dopo, operare una attenta bonifica. Perché il bosco è come un bimbo, ha bisogno di essere costantemente monitorato. Altrimenti le fiamme sono pronte a ripartire. E a distruggere tutto».

Luca Pelagatti