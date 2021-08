Casa: «Le risposte devono arrivare da chi ci governa»

Gentile Direttore,

nei giorni scorsi la Gazzetta di Parma ha dato notizia delle sacrosante lamentele dei residenti e dei commercianti di via Verdi per i bivacchi di persone a volte ubriache. A queste si aggiungono le lamentele di coloro che invece vivono situazioni di spaccio in cui troviamo soggetti fermi lungo le strade in attesa del passaggio del compratore di turno (spacciatore e compratore rappresentano lo stesso identico degrado esistenziale e umano). Ulteriori lamentele riguardano i comportamenti di titolari di minimarket o di negozi etnici che vendono alcolici a basso prezzo con evidenti conseguenze sul contesto urbano circostante. Tutti questi fenomeni sono continuamente e costantemente oggetto di controlli da parte della Polizia Locale e delle forze dell'ordine e quotidianamente vengono riportati sulle pagine del giornale che dirige. Ritengo che i controlli possano risolvere nell'immediato le singole situazioni, ma non danno soluzione sostanziale al problema. La risposta va trovata nelle azioni di chi ci governa, che può esercitare il potere della legge e della prevenzione più e meglio di ogni ente comunale.

A me, a differenza di quanto ci sta malauguratamente insegnando la politica romana, non interessa che a spacciare siano persone dal colore della carnagione bianca, rossa, gialla, rosa o fuxia, né mi interessa che a comprarla sia europeo, africano, asiatico o che provenga da Marte: a me interessa che il fenomeno venga debellato attraverso la capacità del governo di far fronte al fenomeno dello spaccio. Io ci metto il mio con gli strumenti a disposizione, ma il governo ci metta del suo o non andremo da nessuna parte. Sicuramente parte del problema è generato da una mala gestione delle politiche migratorie negli ultimi anni applicate da tutti i governi (che siano di destra, di sinistra, di sopra o di sotto). A tal proposito sono sinceramente stanco delle polemiche sugli sbarchi, ma è pur chiaro che una gestione degli stessi che operi sulla base di accordi con i Paesi del nord Africa, oltre che ad una equa distribuzione tra i Paesi europei, sia fondamentale. Ciò su cui però non si è mai lavorato e non si continua a lavorare è la gestione dell'immigrazione come fenomeno strutturale ed epocale: la si continua a gestire in via emergenziale, per non dire improvvisata, dai vari ministri che si sono susseguiti sia alla Farnesina che agli Interni.

Personalmente credo che al nostro Paese serva una agenzia ad hoc che coordini una nuova strategia per l'immigrazione e l'accoglienza, secondo le linee valoriali e i principi europei sull'uguaglianza e sui diritti dell'uomo. Dal mio punto di vista tutti gli attori in campo hanno diritti e doveri da salvaguardare: il governo il dovere di accogliere chi fugge dalla disperazione, ma il diritto di far rispettare le sue leggi; chi arriva in Italia ha il diritto a vivere in serenità e pace ma il dovere di rispettare le regole e le leggi. Togli i diritti e i doveri, resterà solo il caos.

In più, lo Stato dovrebbe pensare ad una strategia che preveda gli opportuni investimenti finalizzati ad insegnare alle persone migranti la lingua e le regole scritte, avviandoli a forme di restituzione nei confronti della comunità che li accoglie attraverso lavori socialmente utili che favoriscano l'avvicinamento e l'integrazione: l'unità, e non la divisione, tra le persone è la più grande conquista dell'epoca contemporanea. Una sorta di patto per cui da un lato lo Stato investe sulle persone per metterle nelle condizioni di integrarsi nelle comunità, dall'altro l'accettazione di seguire il percorso di accoglienza nel rispetto dei propri doveri. La mancata accettazione delle regole e delle leggi dovrà prevedere un allontanamento dalla città o dal Paese.

Caro direttore, non parlo al passato ma al presente: siamo ancora in tempo come comunità e Nazione per dimostrare la nostra capacità di gestire fenomeni epocali e naturali che, in caso contrario, se mal gestiti porteranno soltanto a diffidenza, divisioni ed emarginazioni. Non voglio vivere in un Paese il cui grado di civiltà non arrivi a comprendere che la differenza è un valore, ma deve andare di pari passo con sicurezza e libertà di vivere serenamente la propria città.

Cristiano Casa