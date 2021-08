È arrivata la bicicletta nuova: Mattia è felice e la mamma ringrazia (anche la Gazzetta)

Aveva appena ricevuto dallo zio una bellissima bici. Poche ore dopo gliel'avevano rubata. Ma adesso, anche grazie alla «Gazzetta» Mattia possiede una nuova, fiammante due ruote. Dopo che la «Gazzetta» aveva pubblicato un accorato appello della mamma per ritrovare la mountain bike gialla e nera di Mattia, un generoso papà parmigiano si era subito offerto di ricomprare una nuova bicicletta al bimbo fidentino. Catello Del Sorbo, intenerito dalla storia di Mattia, aveva subito scritto alla «Gazzetta» per mettersi in contatto con la mamma del ragazzino derubato. Detto fatto. Tutti e tre, Catello, Mattia e la mamma, nello stesso pomeriggio, si sono dati appuntamento in un grande negozio di un complesso commerciale della zona e Del Sorbo ha immediatamente ricomprato la bici, pur di vedere tornare il sorriso sul volto di Mattia. Nel punto vendita, la stessa mountain bike al momento non era disponibile e così è stata ordinata e ora è arrivata. Inutile descrivere la soddisfazione del piccolo, che tutto orgoglioso ha posato per un foto, con la sua nuova mountain bike, identica all’altra e un vistoso chiudi-bici in mano, come a dire, che ora sarà difficile portargliela via. Ma ha pure voluto mostrare la sua espressione radiosa per dire grazie a Catello.

«Mattia è felice – ha detto la mamma – e noi desideriamo rinnovare il nostro grazie al generoso parmigiano. Un gesto che non ci dimenticheremo mai. Un grande grazie anche alla “Gazzetta”».

Intanto la notizia del furto della bici appena arrivata nuova fiammante aveva toccato il cuore di tanti che si erano profondamente indignati per il vergognoso gesto compiuto nei confronti di un ragazzino. Sui social era scaturita l’idea di organizzare una colletta per ricomprare la bici a Mattia: ma ci aveva già pensato papà Catello.

s.l.