Farmacie in campo a prezzi calmierati

In Emilia-Romagna e in provincia di Parma hanno avuto un ruolo fondamentale nella campagna regionale di screening prima con i test sierologici e poi con i test nasali antigenici rapidi. Ora le farmacie tornano in campo con un ruolo ancora più importante grazie al protocollo d'intesa nazionale che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi e la immediata emissione della certificazione digitale a prezzo calmierato.

L'accordo è stato predisposto dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d'intesa con il ministro della salute Roberto Speranza e con i presidenti nazionali di Federfarma, Assofarma e FarmacieUnite.

Il documento prevede che presso le farmacie aderenti al protocollo d'intesa il prezzo del test a favore dei minorenni sia pari a 8 Euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 Euro.

Le prenotazioni, la gestione degli appuntamenti e l'esecuzione dei test verranno eseguiti autonomamente dalle farmacie anche se l'accordo nazionale prevede venga data priorità alla fascia di età 12-18 anni.

Il protocollo, che sarà valido fino al 30 settembre 2021, in questi giorni sta vedendo un costante aumento delle farmacie aderenti, anche in provincia di Parma.

La lista completa pubblicata sul sito del governo, e riprodotta qui a fianco, è aggiornata per ora all'11 agosto ma è in continua evoluzione con nuove adesioni. Non è escluso, una volta che le farmacie riusciranno ad adottare la piattaforma informatica di supporto alla convenzione dove inserire l'anagrafica dei pazienti sottoposti al test per la relativa emissione della certificazione verde, che il numero aumenti e che raggiunga livelli simili a quelli delle precedenti convenzioni regionali per test sierologici e tamponi rapidi.

Al momento le farmacie in provincia di Parma aderenti al protocollo nazionale sono in tutto 56, 25 in città e 31 sul territorio. In provincia, dopo Parma, buona la copertura di Fidenza con cinque farmacie aderenti ma anche di Sorbolo Mezzani e Traversetolo dove ci sono tre realtà in entrambi i comuni. Obiettivo, come detto, raggiungere in tempi brevi le adesioni delle campagne regionali dove i numeri sono stati molto più elevati con 100 farmacie impegnate nei test sierologici e 87 per i test nasali antigenici rapidi. Anche in questi casi con la regione era stato raggiunto un accordo anche sul fronte del contenimento dei prezzi se non, addirittura, stabilendone la loro gratuità con un esborso a carico della regione Emilia-Romagna

Giuseppe Milano