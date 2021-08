Marco, tre Ironman in 13 giorni

«Mi alleno sin da quando avevo 14 anni: ho iniziato perché ero sovrappeso. Mi sentivo diverso, quasi escluso dal resto dei miei pari per il mio aspetto».

Oggi Marco Tucci, piemontese di nascita ma parmigiano d'adozione, è un atleta in grado di gestire con il suo fisico tre «Ironman» nel giro di 13 giorni. Bicicletta, corsa e nuoto: un Ironman affronta tutto questo in una stessa gara. Immaginate ripetere uno sforzo del genere più volte nel giro di meno di due settimane: «Vedo quotidianamente molte persone giustificare la propria sedentarietà con tre parole: “mancanza di tempo”. Con questa scelta ho voluto dimostrare che un professionista, padre di due figli, può anche trovare il modo per fare qualcosa di non ordinario».

Nella sua vita, ora c'è una donna eccezionale che si chiama Federica.

«E poi sono papà di Super Lorenzo, di 11 anni, nato dal mio primo matrimonio, e di Maria Nicole, una stupenda bimba di 7 mesi. Loro tre sono tutta la mia vita».

Quanto è stata importante Federica in questo suo percorso?

«L'incontro con lei mi ha aperto le porte del mental coaching. Il cervello è come un muscolo: va allenato costantemente. I consigli di Fede mi hanno aiutato a trasformare in meglio il mio rapporto con la corsa e con le lunghe distanze».

Ricorda ancora il suo primo Ironman?

«Cervia, settembre 2019. Praticavo Triathlon già da qualche tempo. Ero solito affermare che mai avrei partecipato a un Ironman. A parte la lunghezza della gara (3.8 km nuoto, 180 km bici, 42 km corsa), ciò che mi piaceva poco erano gli allenamenti molto impegnativi per essere pronto all'evento».

Cosa le fece cambiare idea?

«Federica aveva deciso di prepararsi per quello stesso Ironman e io la supportavo accompagnandola durante gli allenamenti. Le feci una sorpresa: mi iscrissi anche io all'evento. Arrivammo al traguardo uniti, correndo insieme la parte finale. Fede era la protagonista e io ero al suo fianco. A pensarci mi emoziono ancora».

Ora invece è lei al centro dell'attenzione con questa triplice prova.

«Se io riesco a preparare tre Ironman, chiunque può inserire nella propria quotidianità almeno 30' di movimento. Il mio obiettivo, in questo caso, è motivazionale».

Parlando della gara, quale frazione sente più sua e quale la mette maggiormente in difficoltà?

«Pedalo da quando sono ragazzino: non posso che mettere la bici tra i top. Ho anche la fortuna di possedere una buona predisposizione all'acqua rispetto al triathleta medio. Per quel che riguarda i flop, invece, la corsa è sempre stata il mio tallone di Achille».

Come procede la preparazione?

«È legata agli impegni di famiglia e professionali. Quando posso, faccio degli allenamenti molto lunghi, soprattutto la mattina presto. Voglio comunque mantenere un solido equilibrio con le esigenze della famiglia. La sfida più grande è il recupero: una bimba di pochi mesi è un dono divino e al tempo stesso un furto di ore di sonno».

Ricordiamo allora gli appuntamenti.

«Il 5 settembre a Thun in Svizzera, il 12 settembre a Nizza in Francia e il 18 settembre a Cervia. Per concludere, parteciperò il 19 settembre al 51.50 (1.5 km nuoto, 40 km bici, 10 km corsa) accompagnando un amico al traguardo».

Pietro Razzini