Morto a 61 anni Maurizio Tonelli, il volto della solidarietà. Il suo negozio fu il ritrovo degli appassionati di calcio

Traversetolo Si svolgeranno stamattina i funerali di Maurizio Tonelli, 61enne indelebile volto storico di Traversetolo.

Volto storico

Da qualche anno per questioni lavorative si era trasferito a Collecchio con la moglie Paola e l'adorata figlia Martina ma il suo cuore era a Traversetolo, dove era nato e aveva vissuto gli anni della gioventù. Un legame mai spezzato, tanto che i funerali si svolgeranno nella chiesa del paese e tante persone commosse dalla sua scomparsa in questi giorni hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia.

I soprannomi

Tonelli per tutti era Cuccu, soprannome mutuato da Antonello Cuccureddu, giocatore per anni in forza alla Juventus, squadra di cui era grande tifoso. Altri invece lo chiamavano più semplicemente Tonna. Era solo un bambino quando il padre è venuto a mancare ed è cresciuto insieme alla madre Maria, con cui aveva un legame intenso, che aveva un negozio di calzature in paese. E insieme ai tanti cugini che oggi ricordano con affetto gli anni in cui lavoravano nel weekend nel ristorante al Guardasone che gli zii avevano preso in gestione. Terminati gli studi, decide di affiancare la madre nell'attività. Da vero appassionato di calcio, in negozio non poteva mai mancare una copia del quotidiano sportivo TuttoSport, occasione per gli amici di andarlo a trovare e scambiare qualche commento sull'andamento del campionato. La passione per il calcio lo aveva portato anche all'impegno nella società calcistica del paese. Parallelo al suo lavoro infatti non è mai mancato quello a favore degli altri e della comunità e per anni è stato anche volontario nell'Assistenza pubblica.

Il matrimonio

Poi il matrimonio con Paola, qualche anno dopo la chiusura del negozio e il trasferimento a Collecchio, che però non è stato in grado di scalfire il legame con il suo paese natale. «La bontà di mio marito non aveva limiti. Ha usato la sua vita per fare del bene agli altri – racconta commossa la moglie Paola -. Ci ha regalato il massimo dell'amore possibile».

Generoso e disponibile

Il ricordo della sua disponibilità, della sua bontà e generosità sono indelebili in chi lo ha conosciuto, sanciti da quell'estremo gesto, la donazione degli organi, in grado di donare la vita, e una grande speranza, ad altre persone. «Ha consumato fino all'ultimo minuto la sua vita per gli altri», conclude la moglie. L'ultimo saluto a Maurizio Tonelli avrà luogo alle 9.30, partendo dalla sala del commiato per la chiesa parrocchiale. Poi al tempio di Valera.

Maria Chiara Pezzani