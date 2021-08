San Leonardo piange il «suo» storico tabaccaio Rino

Lo piangono in tanti Rino, il tabacchino. Una colonna portante di San Leonardo, il quartiere dove Rino Diegoli viveva e lavorava. Per cinquant'anni dietro al bancone del suo Bar Tabacchi di via Trieste, all'angolo con via Venezia, che per i parmigiani era diventato un punto di riferimento. Soprattutto un luogo di ritrovo per gli amici, anche senza appuntamento.

Rino Diegoli se n'è andato all'età di 79 anni e nel giorno dell'addio, dopo la messa nella chiesa del Cristo Risorto, il carro funebre si è fermato proprio davanti al bar tabaccheria, dove la gente del quartiere lo ha aspettato per un affettuoso e ultimo saluto.

Nato a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, da ragazzo si è trasferito a Lentigione per gestire con il padre, la madre e i fratelli l'albergo ristorante «Salice». A 19 anni durante il servizio militare gli è stato affidato lo spaccio e il bar della caserma. Quella di Rino è infatti una lunga carriera, piena di soddisfazioni e riconoscimenti: nel 2015, infatti, per i suoi primi 50 anni di lavoro, ha ricevuto dall'Ascom l'onorificenza di Maestro del commercio. Un premio meritato e un motivo d'orgoglio. Nel 1971 si è trasferito a Parma con la moglie Anna e la figlia Barbara, di soltanto un anno. Prima ha aperto la tabaccheria all'inizio di via Benedetta e nel '77 ha ampliato gli spazi e ha aggiunto anche il bar. La vera svolta è arrivata nel 1995 quando ha «traslocato» in via Trieste nell'attuale sede. «Mio padre era una persona molto generosa - ricorda Barbara - e un lavoratore instancabile. Che si faceva voler bene da tutto il quartiere». Alla notizia della sua scomparsa, tante le manifestazioni di cordoglio: «È venuto a mancare un perno di San Leonardo», hanno scritto. Quando non era in famiglia e con i suoi adorati nipoti, Chiara e Simone, Rino amava molto stare in mezzo alla gente e per sei giorni su 7 per 13 ore, dalle 6,30 alle 19,30, era dietro al bancone di quella che per lui era una seconda «casa», insieme all'inseparabile fratello Mario. Un bar tabaccheria per tanti amici, anche quelli del derby: sì, perché Rino tifava la Reggiana e il circolo dei parmigiani in caso di vittoria lo prendeva di mira. Simpaticamente e sempre con lo stesso affetto e la stessa stima. Rino conosceva tutti in San Leonardo e tutti entravano nel suo negozio, per un caffè, un pacchetto di sigarette, ma ancora più spesso per una chiacchiera. Era bravissimo a dare i soprannomi e gli amici o i frequentatori più assidui si riconoscevano dal secondo nome con il quale venivano battezzati. La sua presenza era una garanzia, quasi un presidio. E il suo ricordo non svanirà, grazie anche alla figlia Barbara, che insieme al marito Maurizio ogni mattina apre il bar tabaccheria per portare avanti il testimone. Con onore e l'accoglienza che papà Rino le ha insegnato nel tempo.

Mara Varoli