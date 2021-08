Un «gratta e vinci» da 10mila euro nella ricevitoria della fortuna

La dea bendata ha di nuovo fatto tappa alla tabaccheria Molinari di Monica e Mirko, in via Berenini. Ieri, un fortunato fidentino, cliente abituale, ha acquistato un biglietto del gratta e vinci, da 10 euro, della serie Tutto per tutto. Sotto la patina ha trovato ben 10mila euro.

Subito ha condiviso la sua euforia con i titolari della ricevitoria. Una cifra che non cambia di certo la vita, ma che in questo periodo difficile aiuta sicuramente ad affrontare con tranquillità qualche spesa imprevista e a pagare qualche bolletta senza patemi d'animo. E perché no anche permettersi una bella vacanza.

«Siamo contenti che abbia vinto i 10mila euro un nostro affezionato cliente - hanno detto i gestori - e adesso aspettiamo arrivi un colpo grosso».

Oltre a diverse vincite coi gratta e vinci, alcune settimane fa, sempre nella stessa ricevitoria, erano stati azzeccati anche due terni al lotto da oltre 6mila euro. I due clienti si erano portati a casa 6500 euro: uno 4.500 e l'altro 2000 euro. Fra l'altro i due abituali clienti avevano giocato solo un euro e due euro. Era stato il numero ritardatario 90 uscito insieme a 9 e 60, a portare la ricca vincita. I due biglietti attaccati al vetro della ricevitoria, erano stati preparati dai titolari, con una fine intuizione e poco prima della chiusura serale i due clienti, li avevano acquistati.

