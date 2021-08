Addio a Stefano Aroldi, il Presidente

Roberto Longoni

Il Presidente. Lo chiamavano così non solo per i trascorsi alla guida della squadra di calcio Amatori Lemignano o del circolo culturale Anspi dello stesso paese. Presidente, Stefano Aroldi lo era per carattere e modi di fare. Per signorilità, capacità di mettere insieme le persone, condividere gli obiettivi e trasmettere entusiasmo: a piedi o seduti attorno a un tavolo oppure in sella a una moto (la sua passione più grande). Nemmeno la malattia con la quale combatteva da un anno e mezzo lo aveva cambiato. Il Presidente l'aveva affrontata a testa alta, con coraggio e con la consapevolezza di chi per decenni - nelle vesti di informatore farmaceutico - aveva avuto a che fare con il mondo dei medici. La battaglia per la vita si è conclusa l'altro ieri, quando Aroldi si è spento, a soli 57 anni. Questa mattina si terranno i funerali, con partenza alle 9,45 dalla sala del Commiato di viale Villetta, per la chiesa di San Leonardo. La salma riposerà poi nel cimitero di Marore.

L'ultima cavalcata sulla sua Ktm multistrada era stata nel settembre scorso, dopo un'operazione. Il gruppetto dei soliti, fidati amici del sabato lo aveva seguito su per i tornanti fino agli oltre 1.400 metri del Tomarlo. Un giro da poche ore, niente rispetto alle spedizioni di più giorni, anche nella Foresta Nera. Ma Aroldi l'aveva comunque vissuto come un dono, un altro momento in grado di riempire la vita di bellezza. Gli piacevano i monti, non solo da risalire in sella a un'enduro, ma anche nella loro fatica da misurare passo dopo passo: innamorato della casa di famiglia di Borgotaro, Aroldi era un appassionato cercatore di funghi.

«Era buono, generoso, un vero signore» commenta Ivan Mazzera, costringendosi a parlarne al passato. E la mente torna alle partite di calcio, prima a 11 e poi a 5 («Anche in campo, Stefano era più “presidente” che giocatore» sorride amaro l'amico) e alle attività del circolo di Lemignano gestito fino a tre anni fa. «Avevamo organizzato la sagra dello spuntino e diversi raduni di biker, avevamo ospitato un paio di feste dei Boys, con i quali Stefano, abbonato in tribuna, condivideva il tifo per il Parma». Aroldi lascia la moglie Barbara e la figlia Giulia, 24 anni, studentessa universitaria. Lascia le sue amate strade e gli amici che le condividevano con lui. «Non sarà più lo stesso, senza il nostro Presidente» mormora Mazzera.