Boom di prenotazioni negli alberghi

Giuseppe Milano

«Il Ferragosto per gli albergatori di Parma? Spostiamolo un po' avanti... diciamo a fine mese». Gioca con il calendario Emio Incerti, presidente di Federalberghi-Ascom di Parma. Lo fa a poche ore dalla giornata simbolo dell'estate. Un giorno che le strutture ricettive della nostra provincia vivranno però con uno spirito ben diverso dai colleghi albergatori delle località marine o montane. Qui a Parma Ferragosto coinciderà infatti con le ultime ore di calma prima del vero clou della stagione, con relativo boom di affluenze, atteso proprio fra un paio di settimane. «Per realtà come la nostra, con turismo culturale o clientela business, agosto è da sempre un mese di scarsa importanza», ricorda Incerti e questo, ci tiene a sottolinearlo, «è sempre successo anche prima della pandemia». Ora invece «si comincerà a fare sul serio». Ed anche se siamo, purtroppo, ancora in era Covid.

«Fine mese tutto esaurito»

«Credo proprio che da fine agosto, in concomitanza con il ritorno di Cibus, gli alberghi di Parma registreranno il tutto esaurito, o quasi», dice sicuro lo stesso Incerti. «In questo momento sono attive solo sette strutture perché la domanda, come detto, è poca, ma il prossimo 23 agosto tutti gli alberghi riapriranno». Su questo non inciderà la pandemia, «anche perché le norme del Green pass colpiscono solo alcune attività accessorie delle nostre strutture come ristoranti, centri benessere o spazi congressi», spiega il presidente di Federalberghi, «niente controlli invece per i classici pernottamenti o per i servizi di colazione o pensione. Questo aiuta assieme alle garanzie che arrivano dalle tante strutture che collaborano con noi, come le Fiere di Parma».

«Nessuna disdetta»

Per il grande salone dell'alimentazione ad esempio nessun passo indietro, nemmeno da chi arriverà dai paesi più lontani. «Quando è stata cancellata l'edizione 2020 le caparre delle prenotazioni non sono state restituite ma sono diventate dei voucher validi per l'edizione di quest'anno», racconta Incerti che può sorridere perché, rivela, «tutti hanno deciso di utilizzarlo per Cibus 2021. Nessuna disdetta è arrivata, a riprova di come ci sarà grande affluenza e questo, senza dubbio, è una importantissima boccata d'ossigeno per tutti noi». Manca all'appello solo una parte dei visitatori «ma è normale, sono sempre gli ultimi che decidono se venire o meno in Fiera».

Arrivi da tutto il mondo

Autunno quindi sarà «il periodo più importante dell'anno» e sono attesi operatori anche dalla Russia, dalla Cina e dell'Estremo Oriente che avrebbero già fatto richiesta in largo anticipo del visto di ingresso e quindi hanno confermato, ancora una volta, la loro presenza. Nonostante il caos vaccini. E in più, ribadisce il numero uno di Federalberghi, «stiamo lavorando assieme a Fiere di Parma per garantire la massima sicurezza. Abbiamo dato, ad esempio, la nostra disponibilità ad approntare delle camere ad hoc nell'eventuale ci fossero casi di positività e so che le stesse Fiere stanno approntando alcune misure straordinarie, come i tamponi rapidi, proprio per garantire lo svolgimento delle manifestazioni, Cibus in primis, in massima sicurezza.

Una notte per due

E per recuperare anche sul fronte del turismo delle città d'arte, non solo per quello business, pronta l'edizione bis di “Una notte per due”, con i clienti che potranno soggiornare due notti al prezzo di una. L'idea promossa in primavera dall'assessorato al turismo del comune di Parma e da Promoparma, il braccio operativo di Federalberghi, ritornerà in autunno. Una iniziativa, conclude Emio Incerti, «che ci ha anche permesso di creare una piattaforma di booking on line che mette in rete tutte le strutture e quindi, in questo periodo di grande affluenza, permetterà a tutti di trovare una sistemazione». Già a partire dal Cibus, taglio del nastro martedì 31 agosto.