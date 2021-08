Camionisti e camerieri sono introvabili

Luca Molinari

Il detto «chi cerca trova» non sempre vale nel mondo del lavoro, soprattutto quando domanda e offerta non riescono ad incontrarsi.

I lavoratori introvabili continuano a crescere - una impresa su quattro, a livello nazionale, fa fatica a trovare candidati in linea con i profili cercati - e anche Parma non è immune da questo problema.

Nei giorni scorsi un imprenditore di un'azienda logistica di Salerno ha dichiarato di non riuscire a trovare sessanta autisti di camion pur essendo disposto a pagarli tremila euro netti al mese con regolare contratto di lavoro.

Mancano 18mila autisti

La carenza di autisti di mezzi pesanti tocca anche le aziende logistiche locali, come conferma Leonardo Lanzi, capo consulta del settore Autotrasporto e logistica dell'Unione parmense degli industriali e rappresentante del Fai (Federazione autotrasportatori italiani). «Il problema esiste già da un paio di anni perché manca il ricambio generazionale - afferma -, ma ora si sta acuendo. Con l'avvio della ripresa economica c'è bisogno di più autisti di camion, ma non si trovano». «A livello nazionale - prosegue lo stesso Lanzi - mancano dai 15 ai 18 mila camionisti. Non bastano dai palliativi per tamponare l'emergenza, ma sono necessari interventi strutturali da mettere in campo con l'aiuto del governo».

Upi e Fai sono già al lavoro per reclutare del nuovo personale. «La soluzione nell'immediato - precisa Lanzi - è quella di reclutare del personale tramite le agenzie interinali, prevedendo inoltre un corso per conseguire la patente di tipo E (necessaria per guidare gli autotreni, dal costo di 6mila euro ndr)».

L'idea per il futuro è invece quella di sensibilizzare i giovani, ma soprattutto dar vita a una academy per lavoratori extra Ue, «in cui istruire il personale a distanza - spiega Lanzi - per poi portare i migliori nel nostro Paese e fargli conseguire la patente italiana».

Il settore della logistica «è fondamentale per «trainare» la ripresa economica - osserva lo stesso Lanzi -. Bisogna fare in modo che questa realtà funzioni al meglio se si vuole far girare a pieno ritmo la nostra economia».

Il trasporto dei pomodori

La campagna del pomodoro è a pieno regime, ma mancano gli autisti dei camion che trasportino la materia prima dai campi alle industrie di trasformazione. «Le realtà che si occupano del trasporto del pomodoro hanno difficoltà nel reperire gli autisti - conferma Aldo Rodolfi, presidente della consulta delle Conserve vegetali dell'Upi -. Le ragioni sono molteplici: in primis bisogna fare i conti con gli effetti del reddito di cittadinanza. Quest'anno inoltre diverse attività che si fermavano ad agosto hanno invece proseguito il lavoro e, di conseguenza, il numero di autotrasportatori disponibili si è ridotto».

Camerieri richiestissimi

Una delle figure più richieste nei bar e nei ristoranti sono i camerieri. La loro carenza è ormai cronica, ma il problema si è acuito con l'emergenza Covid e le conseguenti chiusure forzate per lunghi periodi di ristoranti e pubblici esercizi. «Molte aziende non sono riuscite a mantenere i rapporti di lavoro esistenti, di conseguenza parecchie persone hanno intrapreso altre strade - sottolinea Ugo Bertolotti, presidente del Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) di Ascom Confcommercio -. Il turnover è sempre stato elevato, ma un personale di buon livello aumenta il giro di affari del locale. Il datore di lavoro deve tutelare i lavoratori, ma anche il collaboratore deve fare la sua parte».

Parole ribadite da Andrea Nizzi, presidente del consorzio di ristoratori Parma Quality Restaurants. «Bisogna puntare molto sui giovani - osserva - sono loro il nostro futuro. Dobbiamo farli «innamorare» di questo lavoro duro, ma appassionante».