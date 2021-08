Detenuto ai domiciliari trova un libretto milionario

Roberto Longoni

I più si sarebbero accontentati di scontare il debito con la giustizia. Fine della pena, fine della colpa: versati gli spiccioli delle ultime settimane di detenzione, i conti con la legge sarebbero tornati. Peccato che a fare la voce grossa nel petto di Angelo, 59 anni, ci sia una coscienza inflessibile. Con quella si rischia di sentirsi sempre in difetto, quando si è teneri di cuore: figuriamoci quando si è condannati per omicidio preterintenzionale. Angelo (il nome è di fantasia, il resto no) doveva saldare i sospesi pure con lei. A offrirgli l'occasione è stato un prozio mai nemmeno conosciuto.

Vittima di un incidente nel 1955, il parente morì a 36 anni. Giovane, ma ricco, avendo lasciato risparmi per lire 6 milioni e 350mila: quasi un milione e mezzo di euro attuali. Soldi che in parte Angelo vuole devolvere alla Protezione civile impegnata nella somministrazione dei vaccini. «Io ho avuto una seconda possibilità. Voglio l'abbiano più persone possibili» fa sapere lui attraverso l'avvocato. Ancora non gli è concesso parlare con il mondo. Divieto che non gli impedisce di pensarci, e di farlo con il cuore.

Aprile 2020. L'Italia intera era ai domiciliari, e lui c'era ancora di più: rinchiuso non solo per Dpcm, ma anche per la decisione di un giudice. E già era un miglioramento rispetto ai 15 anni precedenti trascorsi in cella, dopo la condanna per un omicidio preterintenzionale commesso a Reggio Calabria nel 2003. In carcere, Angelo aveva migrato per varie città, ma portando sempre con sé la stessa ansia di riscatto. Lui a sua volta era stato vittima di sé stesso: lo aveva dimostrato attraverso l'immediato pentimento e la piena collaborazione con gli inquirenti. Di padre calabrese e madre parmigiana, Angelo decise di scontare il resto della pena a Parma, nella casa materna.

Poi, morta la mamma in marzo, s'era visto quasi obbligato a rimettere in ordine le carte di famiglia. E così, in aprile era saltato fuori il libretto della Cassa centrale di Risparmio per le province siciliane smarrito per 65 anni. Visto il tempo trascorso, i soldi potevano sembrare irraggiungibili. Per questo, Angelo si è rivolto all'associazione Giustitalia, per un confronto con la Banca d'Italia e con il Mef.

«D'accordo - spiega Luigi De Rossi, di Giustitalia, che tra le proprie attività ha il rimborso di buoni postali e titoli bancari “antichi” - esiste una prescrizione decennale per la riscossione/rimborso dei titoli di credito, ma è altrettanto vero che la prescrizione decorre da quando il soggetto può far valere il proprio diritto. In questo caso, si è interrotta con la morte improvvisa del titolare nel 1955, sei anni dopo l'ultima operazione, e ha ricominciato il decorso solo nel 2020, a seguito del ritrovamento fortuito». La domanda è stata avanzata a chi di dovere. La risposta è attesa per ottobre. Nei giorni in cui Angelo avrà finito di scontare anche i domiciliari.