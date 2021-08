I fratelli Fabio e Piero, 96 e 92 anni: festa nell'aia della loro gioventù

Due fratelli ultranovantenni e un incontro nell'aia di quel podere sulla costa di Lupazzano dove il padre Luigi e la madre Lucia, edificarono casa, stalla e fienile.

I fratelli Varesi, Aldo, detto Fabio, 96 anni e Piero, 92 primavere, hanno voluto festeggiare nel luogo che li vide ragazzi assieme alle sorelle Alma, Elda, Artenice e Italina, purtroppo decedute. Nell'aia del podere «Mendero» che li ha visti crescere, hanno riunito accanto a sé figli, nipoti e pronipoti: un gruppo numeroso che ha pranzato all'aria aperta proprio come era tradizione il giorno di sagra, quando si celebrava una pausa nel lavoro dei campi e si mangiava con un menù speciale.

Mancava solo il fratello, Giorgio, da tempo residente a Milano, anch'egli ultranovantenne.Ritrovarsi ha voluto dire ascoltare i ricordi dei due fratelli, appartenenti a quella generazione che ha trasformato un'Italia dedita all'agricoltura in una potenza industriale. Aldo, lasciato il podere di famiglia, emigrò a Torino assieme alla moglie Graziella e alla figlia Anna Maria, per lavorare in una falegnameria. Nel ‘62, un incidente sul lavoro lo costrinse a tornare a Parma.

Piero, con la moglie Fernanda e i quattro figli, Gabriella, Gabriele, Germana e Pierluigi, si è dedicato alla professione di falegname dando vita a una ditta nel quartiere Montanara. Col loro carico di esperienza di vita, hanno ricordato i tempi in cui lavoravano i campi del Mendero e poi un altro podere più a valle a monte della frazione di Paderna. Tra i racconti spiccano le memorie della guerra, la Resistenza a cui Aldo partecipò come affiliato della «Sap» aggregata alla 47esima brigata Garibaldi.

Episodi che hanno attratto l'attenzione dei nipoti e dei pronipoti, incuriositi da un periodo che appare lontanissimo, ma che ancora vive nel racconto di chi l'ha vissuto con passione.

