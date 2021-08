Né patente, né assicurazione: multa da 6mila euro a uno dei «giovinastri di piazza Ponzi»

Senza patente, senza assicurazione e niente revisione: una stangata da 6mila euro a uno dei giovani di piazza Ponzi, nel complesso dei Terragli. «Davvero un bel colpo quello messo a segno dalla Polizia locale di Fidenza che ha beccato due 18enni ben noti alle forze dell'ordine a bordo di uno scooter senza patente, senza assicurazione e senza revisione. Proviamo a pensare al disastro che sarebbe successo se questa moto fosse finita contro un'auto o avesse investito qualcuno»: il vice sindaco Davide Malvisi ha commentato così la notizia, aggiungendo che «i soggetti fermati sono personaggi con una discreta fila di precedenti penali, entrambi leader del gruppetto che periodicamente si infila in piazza Ponzi e sui quali il comandante Stefano Ante coi suoi agenti sta conducendo una robusta fase di interventi, che accrescerà ulteriormente». Sotto il caldo torrido una pattuglia della Polizia locale stava controllando proprio la zona di piazza Ponzi e, nella vicina in via Oberdan, ha fermato uno scooter Piaggio con a bordo due persone, il conducente C.V. e il passeggero B.C.

Il tempo di togliere il casco e gli agenti hanno riconosciuto subito due volti ben noti alle forze dell'ordine fidentine, uno con precedenti per spaccio, l'altro protagonista – tra le altre cose – di una odiosa vandalizzazione della segnaletica stradale nella zona del Duomo qualche anno fa, quando fu incastrato attraverso una indagine sui social dall'allora comandante Luciano Soranno. Il controllo sui documenti e sul mezzo hanno messo subito in chiaro le cose: il pilota non aveva mai conseguito la patente A, lo scooter non era assicurato e nemmeno revisionato. Doveva starsene fermo in garage e invece era tranquillamente in strada. Gli agenti hanno compilato il verbale dall'importo stellare: 5.100 euro per guida senza patente, 866 per mancata assicurazione, 173 euro per assenza della revisione. Totale da pagare per il conducente: 6.139 euro, cui si aggiunge il sequestro dello scooter, peraltro di proprietà di una terza persona, H.L., che contattato dagli agenti si è giustificato asserendo di aver affidato il mezzo ai due ragazzi perché lo portassero a riparare.

Una scusa piuttosto elementare che, comunque, non ha cambiato il risultato: c'è un mezzo pericoloso in meno sulle strade.

«Non esiste un intervento magico per la sicurezza della comunità ma un metodo: esserci sempre, rispondere ai cittadini, pattugliare e controllare. La sorveglianza di quanto avviene sulle nostre strade è importante al pari di altre attività. Penso, ad esempio, alla storia che abbiamo scoperto di chi usava un permesso per disabili falsificato per non pagare la sosta», ha commentato il comandante Stefano Ante. In caso di inadempienza i 6mila euro del verbale diventeranno cartelle esattoriali e pignoramenti.

r.c.