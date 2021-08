Rissa da saloon fra proprietari di cani in un ristorante del centro: volano tavoli e piatti

Forse il caldo può aver giocato un brutto scherzo giovedì sera a due uomini che hanno avuto uno scambio di idee sfociato in calci e pugni tra i tavoli di un locale del centro: solo il pronto intervento di carabinieri e polizia locale, oltre che del personale del locale, ha evitato che lo scontro potesse avere conseguenze peggiori.

In base ad una prima, sommaria ricostruzione sembra che una coppia, accompagnata dal proprio fedele amico a quattro zampe di piccola taglia, stesse cenando all'esterno del locale quando è passato un giovane che stava passeggiando con un cane di grossa taglia. A questo punto difficile sapere cosa sia esattamente successo, sta di fatto che i due cani sono entrati in contatto seguiti subito dopo dai rispettivi padroni che dalle parole sono passati ai fatti rompendo, tra l'altro piatti, bicchieri e un tavolo, nonostante i tentativi del personale di riportare i due alla ragione. Il tutto è avvenuto davanti agli altri avventori e ai tanti passanti intenti nella vasca del giovedì sera. Attirati dal parapiglia, fortunatamente sono subito giunti alcuni agenti della polizia locale impegnati in quel momento in un servizio nel limitrofo parco Corazza: contemporaneamente sono stati allertati i carabinieri della compagnia salsese arrivati con una pattuglia del Radiomobile e una della stazione.

Riportata la calma, i militari hanno identificato i due uomini uno dei quali sarebbe un volto noto alle forze dell'ordine. Nessuno dei contendenti si sarebbe recato al pronto soccorso per farsi medicare, così come al momento non risulterebbero querele di parte. «Ringrazio carabinieri e polizia locale intervenuti in modo massiccio per risolvere una situazione nata purtroppo a discapito di un'attività economica alla quale va la solidarietà dell'amministrazione comunale», chiosano il sindaco Filippo Fritelli e l'assessore alla Polizia locale Devid Cattani .

r.c