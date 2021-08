Rubano uno scooter a Medesano e lo nascondono: nei guai quattro minorenni di Noceto

Luca Dall'Asta

Quattro minorenni residenti a Noceto, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria minorile per furto e ricettazione di un motorino 50cc, rubato nella serata di mercoledì a Medesano. I quattro giovani nocetani si trovavano a Medesano, dove erano stati invitati ad una festicciola da amici, quando passeggiando davanti ad un locale si sono imbattuti in un «cinquantino» Kymko con ancora le chiavi inserite nel cruscotto.

La tentazione e l'incoscienza hanno avuto il sopravvento sulla ragione e i quattro hanno deciso di rubare il mezzo portandolo a Noceto e nascondendolo in un posto sicuro. Il proprietario, non appena accortosi del furto, ha immediatamente sporto denuncia ma del motorino non si è più saputo nulla fino alla sera del giorno seguente quando, attorno alle 19, un carabiniere fuori servizio ha notato i ragazzi che, con fare sospetto, si divertivano nei pressi del parco di via Togliatti esibendosi a turno con evoluzioni e accelerazioni utilizzando proprio il mezzo rubato la sera prima. All'occhio esperto non è sfuggita quell'ombra di tensione mista ad eccessiva eccitazione che trapelava dal comportamento del gruppetto di adolescenti.

Il militare ha così riportato i suoi sospetti ai colleghi del Radiomobile di Salsomaggiore che, collaborando con i militi della Stazione di Noceto, si sono recati presso il luogo segnalato. Quando hanno scorto la pattuglia arrivare sul luogo, i ragazzi hanno dato segno di nervosismo e uno di loro ha tentato di allontanarsi per nascondere il mezzo rubato. I carabinieri hanno accertato che lo scooter risultava essere effettivamente quello sparito la sera prima a Medesano e hanno portato i giovani in caserma dove, in presenza dei genitori, hanno ammesso di aver rubato il motorino che è stato poi restituito al legittimo proprietario.