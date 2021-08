Avete subito un furto? C'è la «polizza Fecci»

Noceto L'amministrazione comunale di Noceto ha deciso di prolungare il contratto di polizza assicurativa a tutela dei residenti che subiscono furti nelle proprie abitazioni fino a luglio 2022.

Già attivata dal sindaco Fabio Fecci nel 2007, questo tipo di polizza prevede interventi rivolti sia alle persone che alle abitazioni attraverso l'impiego di personale specializzato, entro i limiti massimi previsti dal contratto. Nella polizza la tutela della persona è garantita dalla messa a disposizione di personale infermieristico, fisioterapico, psicologico mentre i danni all'abitazione vengono fronteggiati mediante tecnici come vetrai, guardie giurate, operatrici domestiche e anche la possibilità di dormire in hotel qualora la propria abitazione fosse inagibile temporaneamente.

«Sono convinto dell'utilità di questa misura e certo del fatto che verrà poi prolungata oltre la scadenza odierna del prossimo luglio – ha affermato il sindaco Fabio Fecci –. Avevo attivato questo tipo di assicurazione per la prima volta nel 2007 e poi l'ho riaffermata appena tornato ad essere sindaco nel 2016. Lo scorso anno abbiamo stipulato un contratto biennale ottenendo anche un miglioramento dei massimali per le garanzie prestate ai cittadini, questo a fronte del basso numero di sinistri denunciati dai nocetani».

A Noceto, infatti, si registra un numero di furti in flessione rispetto sia al passato ma anche facendo il paragone con altri territori comunali: «L'iniziativa entra a far parte di quel pacchetto di interventi a favore della sicurezza contenute nel patto siglato con il Prefetto di Parma. Abbiamo potenziato la videosorveglianza sia sul capoluogo che sulle frazioni, durante la notte ci sono pattuglie della polizia locale e dei carabinieri e abbiamo attivato anche il controllo di vicinato». In caso di furti o scippi si può fin da ora contattare il numero verde 800 212480, attivo 24h su 24 tutto l'anno.