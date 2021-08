Caldo record in città e provincia

Il caldo continua ad aumentare. Ieri in città la temperatura massima ha sfiorato i 38 gradi (37,9° a Baganzola, 37,7° in strada Garibaldi), circa un grado in più rispetto a venerdì (36,8° la massima registrata nel centro cittadino). Si tratta, almeno per ora, della giornata più calda di questa estate.

Il picco però si dovrebbe raggiungere nella giornata di oggi, quando probabilmente si toccheranno i 39 gradi in città. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi del Ferragosto più caldo di sempre.

Più fresco da domani

La bolla di calore provocata dall'anticiclone «Lucifero» dovrebbe iniziare a calare sensibilmente da domani e probabilmente mercoledì arriveranno i primi temporali ad abbassare ulteriormente le temperature.

Nel frattempo si boccheggia dalla Bassa all'Appennino, come dimostrano le temperature massime registrate dalle stazioni meteorologiche distribuite nei paesi del nostro territorio.

Ai primi posti della classifica delle zone più calde si piazza Baganzola, seguita da San Secondo e dal centro cittadino, tutte sopra i 37,5 gradi.

Nella top ten figurano inoltre zone della pedemontana come San Michele Tiorre (37,2°), Castione Baratti (36,9°), Collecchio (36,8°), ma anche Monte Ardone (36,7°). A Tabiano invece si sono superati di poco i 36 gradi (36,2°) mentre a Fidenza la massima si è fermata a 35,7°. Superati i 35 gradi pure a Calestano, Langhirano e Mormorola (Valmozzola). Anche nei paesi più alti dell'Appennino le massime hanno superato i 30 gradi: Berceto (33,3°), Casola (32,8°), Palanzano (32,6°), Trefiumi (31,9°), Bore (30,9°). Sono soltanto cinque le località in cui ieri non si sono raggiunti i 30 gradi, tutte in montagna. Tra queste, Lagdei (28,5°), il rifugio Casermette del Monte Penna (27,8°), Prato Spilla (27,2°) e Schia (26,7°). La località più fresca è il rifugio del Lago Santo, dove si è registrata una massima di 25,2 gradi.

Luca Molinari