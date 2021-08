Cantiere in autunno: sarà rifatta l'area dietro il Duomo

E' imminente il cantiere che cambierà in modo significativo l'intera area absidale della Cattedrale e che si somma alla realizzazione della nuova illuminazione artistica del complesso, accesa la scorsa estate e voluta fortemente dal Comune, che ha saputo cogliere l'opportunità del Giubileo della luce.

«La Cattedrale di San Donnino rappresenta il cuore e l'anima dei fidentini ed è un capolavoro di bellezza e ingegno che porta Fidenza nel mondo, come il migliore degli ambasciatori. Il gioiello scolpito dall'Antelami è uno dei grandi tesori che da Fidenza abbiamo candidato a patrimonio mondiale dell'Umanità insieme alla Via Francigena e ricordo bene la meraviglia dei tecnici del Ministero quando vennero per i primi sopralluoghi. Per tutto questo siamo impegnati in una notevole azione a favore della bellezza del Duomo e per la sua accessibilità». Il sindaco Andrea Massari ha scelto queste parole per annunciare l'imminenza del cantiere« Progetti e opere – ha aggiunto - sempre condivisi passo passo con la Diocesi di Fidenza ed ecco perché desidero ringraziare il vescovo monsignor Ovidio Vezzoli, per l'attenzione e la competenza dimostrata in questo cammino fatto insieme».

L'investimento

«L'area dell'abside rappresenta uno degli scorci più suggestivi di Fidenza. Se si fa una ricerca su Instagram o su Google la si vedrà fotografata nei tramonti più suggestivi, ripresa da vicolo Antini e da via Micheli. E proprio qui, andremo ad intervenire. La gara d'appalto si concluderà alla fine di agosto, a settembre inizieranno i lavori per le reti dei servizi e ad ottobre il cantiere vero e proprio» ha commentato il vice sindaco Davide Malvisi, titolare della delega ai Lavori pubblici.

«Un intervento che che nasce da una partnership preziosa con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza, che desidero ringraziare. Il cantiere è sostenuto dal Comune con un investimento da 350 mila euro, cui si sommano altri 50 mila euro sostenuti dalle società di servizi Rete Gas Fidenza ed Emiliambiente per il rifacimento delle reti gasdotto e acquedotto nella zona. Un impegno considerevole, che si incrementa con la nuova illuminazione artistica della Cattedrale, per la quale vennero destinati altri 150 mila euro suddivisi tra il Comune e il ministero dei Beni culturali».

Il cantiere

Il cantiere si svilupperà in 90 giorni, suddiviso in tre gruppi di interventi. Il primo interesserà l'area adiacente all'abside e le immediate vicinanze della canonica. L'intera zona sarà ridisegnata con il rifacimento del percorso pedonale e il nuovo design che sostituirà le piccole aiuole presenti con una pavimentazione capace di ridefinire la continuità storica e urbana del luogo. Proprio in prossimità della canonica, in questa nuova superficie sarà posato un grande vaso quadrato, in ferro, che conterrà un ulivo monumentale, donato dall'oleificio fidentino Speroni. Un simbolo e un messaggio di unione e speranza.

Il secondo intervento: porterà all'allargamento del marciapiede che corre lungo la fiancata sud del Duomo, in via Micheli. E via Micheli avrà una nuova pavimentazione in ciottoli. Via Don Minzoni, invece cambierà completamente: scomparirà l'asfalto per essere sostituito dalla nuova pavimentazione, anch'essa in ciottoli di fiume.

