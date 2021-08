Festa Assunta tra green pass e tamponi: la polemica corre sui social

Fontanellato Ha preso il via ieri sera a Fontanellato la Festa dell'Assunta, uno degli appuntamenti più longevi della nostra provincia.

La sua storia è infatti legata a quella del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Fontanellato dove, il 15 agosto 1660, la statua della Madonna fu solennemente incoronata dal vescovo di Fidenza.

Da allora, eccetto quando venne sostituita da «San Napoleone», ogni anno la tradizione si ripete affiancando però alla preghiera in Santuario anche un ricco cartellone di eventi serali, un luna park, lo stand gastronomico dei volontari, il mercato e la possibilità di fare shopping nei negozi del paese fino a mezzanotte. Ma negli ultimi due anni, a causa dell'emergenza sanitaria, l'appuntamento ferragostano è diventato occasione di «scontro» sui social network, in particolare per le disposizioni anticontagio emanate dal governo e applicate anche alla fiera. Se l'anno scorso a finire nel mirino dei negazionisti erano stati l'obbligo di mascherina e il distanziamento sociale richiesto per accedere all'area fiera, quest'anno è stata la volta del Green pass, necessario a tutti gli «over 12» sia per fare un giro tra le bancarelle che per salire sulle giostre del Luna Park.

A farne le spese, diventando obiettivo di «attacchi» violenti e maleducati sui social network, sono state le farmacie locali che, per agevolare tutti coloro che non hanno voluto o potuto vaccinarsi ma vogliono ugualmente godersi l'atmosfera festosa del paese, hanno deciso di organizzarsi per effettuare i tamponi senza prenotazione e al prezzo calmierato – uguale in tutta la Regione - di 15 euro. Ma gli «odiatori da tastiera» non riflettono evidentemente il pensiero di molta più gente: alla Farmacia Sanvitale, situata proprio all'inizio del mercato, nelle tre ore dedicate ai tamponi si è messa in coda una settantina di persone, tra cui anche residenti dei paesi limitrofi e una quindicina di bambini; alla Mainardi di Ghiara, invece, la disponibilità per effettuare i test era di quattro ore e mezza e, alla fine, i tamponi analizzati sono stati quasi un centinaio.

Oggi la fiera continua: ai banchi tradizionali si aggiungeranno quelli del mercatino dell'antiquariato sotto la Rocca.

Chiara De Carli